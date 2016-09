Johannes Jörg nutzt den Heimvorteil

Köln (red). Zum zweiten von insgesamt vier Turnieren um die Deutsche Carrom-Meisterschaft traten 32 Spieler, darunter zwei Schweizer und zwei Tschechen, im Jugendzentrum Rösrath an. Das Teilnehmerfeld war stark besetzt, weshalb sich die eine oder andere Überraschung bei den Platzierungen ergab.

Den Heimvorteil lies sich Johannes Jörg, der für die Carrom Freunde Köln spielt, nicht nehmen. Jörg gewann alle sieben Turnierpartien, bevor er im Finale den 17-fachen Deutschen Meister Peter Böcker (Dortmund) klar mit 25:6 in sechs Boards schlug. Das Rennen um die Deutsche Meisterschaft ist damit wieder völlig offen.

Für Köln spielten außerdem Ralf Klose, der mit dem elften Platz die Top Ten denkbar knapp verpasste, Nick Humbert (16.) und Jörg Kijanski (17.). Die beiden letzten Turniere finden am 17. September in Bonn sowie am 22. Oktober in Berlin statt.

Carrom gehört zur Familie des Poolbillard, ist hierzulande als "Fingerbillard" bekannt und in asiatischen Ländern ähnlich populär wie das Schachspiel in Russland. Wer Carrom in Köln testen möchte, findet weitere Informationen unter www.carrom-koeln.de