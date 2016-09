Fortuna absolviert elf Testspiele

Köln (red). Bereits am 20. Juni startet Fußball-Drittligist SC Fortuna Köln wieder in die Vorbereitung. Um 14 Uhr bittet Trainer Uwe Koschinat seine Elf am Südstadion zur ersten Trainingseinheit.

In der sechswöchigen Vorbereitung stehen für die Südstädter dabei elf Vorbereitungsspiele bis zum Ligastart am 29. Juli auf dem Programm. Höhepunkt ist das Stadtduell am 26. Juli im Südstadion gegen den 1. FC Köln sein.

Testspiel-Programm:

28. Juni, 15 Uhr: Borussia Mönchengladbach U23 (auswärts)

30. Juni, 16 Uhr: Rot-Weiß Oberhausen (auswärts)

2. Juli, 16 Uhr: TuS Koblenz (in Weiler)

4. Juli: Bonner SC (auswärts)

7. Juli: Borussia Dortmund U23 (auswärts)

15. Juli, 19 Uhr: Fortuna Sittard (auswärts)

17. Juli, 16 Uhr: SV Elversberg (in Weiler)

20. Juli, 18.30 Uhr: 1. FC Saarbrücken (in Laubach)

22. Juli, 19 Uhr: FC Hennef 05 (auswärts)

23. Juli: KAS Eupen (auswärts)

26. Juli, 18.30 Uhr: 1. FC Köln (Südstadion)