"Was ist eine Behinderung eigentlich?"

Sülz (nk). Schüler der Förderschule Redwitzstraße zeigten ein Theaterstück, nach dem Motto "Gemeinsam sind wir stark", von und mit ihnen im Casamax Theater.

Seit rund acht Jahren besteht schon die Kooperation zwischen der Schule, dem Casamax Theater und dem Schauspieler Daniel Zambra. "Wir erarbeiten immer ein Jahr lang gemeinsam ein Oberthema aus, das dann als ein Bühnenstück entwickelt wird", berichtete Daniel Zambra, "es geht also um Themen, die die Schüler beschäftigen." So brachte die 16-jährige Silke einen bewegenden Satz auf die Bühne: "Einpacken? Das ist nichts für mich! Nur weil wir eine Lernschwäche haben, heißt das noch lange nicht, dass wir Sonderaufgaben machen können." Die Schülerin erläuterte dies am Ende des Stücks genauer: "Damit wollte ich sagen, wenn man eine Lernschwäche hat, kann man auch andere Aufgaben machen, als in einer Werkstatt zu arbeiten." Silke hat noch zwei Jahre Schule vor sich, danach möchte sie am liebsten irgendetwas mit Tieren machen. Ihre größte Angst ist es, bloß aufgrund ihrer Lernschwäche in eine Werkstatt für Menschen mit Behinderungen gesteckt zu werden und stupide Aufgaben machen zu müssen.

"Die Lehrer entscheiden oft, was wir nach der Schule machen", ergänzte die 13-jährige Monika ihre Wahrnehmung zu dem Thema. Ihr gefielen im Stück vor allem die Tanzeinlagen. Die zwölf Schüler zeigten in ihrem Stück abwechselnde Bilder, die durch Bewegung und szenisches Spiel ihre Themen darstellerisch zum Ausdruck brachten. Die persönliche Zukunft und die stärkende Gemeinsamkeit, zwischen Freunden und in der Gesellschaft, standen im Vordergrund. In einer Szene stellten die Schüler in epischer Form ein Fußballspiel dar, mit einer Mannschaft, die den Sieg natürlich nur erlangte, weil sie gemeinsam das Spiel führte. "Es ist selten, dass jemand von außen zu den Aufführungen kommt", berichtete Daniel Zambra, "es kommen viele Mitschüler, Lehrer, Verwandte und Freunde." Eine Gemeinsamkeit fordere aber auch, dass sich Menschen ohne Behinderung anhören, was Menschen mit Behinderungen zu sagen haben, was sie sich wünschen.

Silke erwähnte noch, dass es ihr am meisten Spaß gemacht habe, "sich anderen Menschen zeigen und seine Meinung sagen zu können, dass jeder eine Chance verdient hat". "Wenn ich ehrlich bin", so Daniel Zambra, "frage ich mich, wer die Behinderung hat. Was ist Behinderung eigentlich? Kinder ohne Behinderung zum Beispiel, mit denen ich auch arbeite, die bleiben nicht ruhig sitzen. Schwierigkeiten gibt es auf beiden Seiten, in den Gruppen der Kinder und Jugendlichen mit und ohne Behinderung, aber allen macht es Spaß." Und deshalb ist ein weiteres Projekt für kommendes Jahr bereits geplant und vom Landesprogramm NRW "Kultur und Schule" genehmigt.