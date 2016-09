Schreiben als Selbstschutz

Musikalische Unterstützung erhielt sie während der Lesung von Moses aus Nigeria und Joshua aus Ghana, die vor fünf Monaten in Deutschland ankamen und in einer Niehler Flüchtlingsunterkunft leben.

Niehl (cd). Ein schwerer Schicksalsschlag habe sie zum Schreiben geführt, so erzählte Gabriele E. Fleischmann zu Beginn ihrer Lesung in der Bücherei St. Katharina: So habe es bei einer Operation ihres schwerbehinderten Sohnes schwere Komplikationen gegeben, weshalb dieser lange Zeit auf der Intensivstation verbringen musste.

"Um mich abzulenken und aus Selbstschutz, habe ich damals die Geschichte von Kerry und Theo erfunden", so die Autorin. Inzwischen hat sie die Geschichte des Liebespärchens zu einer Familienchronik weitergesponnen und ist bereits beim neunten Buch angelangt. In der Bücherei las sie ausgewählte Szenen aus verschiedenen Büchern vor, um den Zuhörerinnen einen Einblick in ihr Schaffen zu geben.

Eine Leidenschaft für Geschichten hatte Fleischmann schon in ihrer Jugend. "Ich habe mir immer schon selbst Geschichten ausgedacht, aber ich bekam acht Kinder, da fehlte einfach die Zeit für das Schreiben", sagte sie. Inzwischen sind die Kinder jedoch zum großen Teil aus dem Haus und liefern ihr viele Ideen und Inspiration für neue Geschichten, für die sie bis zu zehn Stunden täglich am Computer sitzt. Da sie ihre Bücher direkt über Amazon veröffentlicht, muss sie auch Lektorat und Cover selbst in Auftrag geben. "Es gibt bestimmt auch kleinere Verlage, die meine Bücher veröffentlichen würden, aber ich möchte gerne in meinem eigenen Rhythmus veröffentlichen können", meint die Autorin. Für das kommende Jahr plant sie auch den Beginn einer neuen Reihe abseits des Figurenkosmos um "Kerry und Theo".

Musikalische Unterstützung erhielt sie während der Lesung von Moses aus Nigeria und Joshua aus Ghana, die vor fünf Monaten in Deutschland ankamen und in einer Niehler Flüchtlingsunterkunft leben. Hier hatten sie sich kennengelernt und begonnen, gemeinsam Lieder zu schreiben.