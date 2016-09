Klassisch FC

(vd). In weiß, rot und dunkelgrau, ohne Schnick-Schnack, dafür aber stilvoll, so kommen die neuen Trikots des 1. FC Köln daher. Das zurückhaltende Design von FC-Ausrüster ERIMA konzentriert sich auf das Wesentliche: Qualität, Stil und die Farben des 1. FC Köln.

Das Heimtrikot ist traditionell Weiß, ergänzt um Blockstreifen in hellgrau. Für Damen gibt es das Heimtrikot in dieser Saison in einem schmaleren Schnitt. Das Auswärtstrikot in Rot sowie das Ausweichtrikot in Anthrazit sind jeweils aus so genanntem Melange-Stoff hergestellt - ein besonderes Garn, das aus helleren und dunklen Fasern gemischt und gesponnen wird.

Ergänzt wird das Design der Spieler-Trikots durch besondere Akzente im FC-Stil. Die Logos des Clubs und von Ausrüster ERIMA sind fein gestickt, das Qualitätslabel mit Hologramm und individueller Seriennummer, die jedes Trikot zum Unikat macht, ist fest vernäht. Im Nacken ist sowohl innen als auch außen der Schriftzug "1. FC Köln - Spürbar anders" eingearbeitet. In der Trikotfarbe verläuft zudem jeweils ein schmales Band mit dem Logo des 1. FC Köln entlang der seitlichen Naht. Zu den Trikots werden die Profis weiße, rote oder schwarze Hosen und Stutzen tragen, so dass klassisch-elegante Kombinationen Ton in Ton entstehen. Die Torhüter des FC laufen in Rot-Dunkelrot auf.

Die Trikots sind ab sofort in allen Fanshops und online erhältlich.