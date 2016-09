Hrubesch beruft Brandt, Bender und Horn

Bayer Leverkusen ist gleich zweimal, der 1. FC Köln einmal im Kader der Olympia-Auswahl vertreten. Weltmeister Matthias Ginter und die Zwillinge Sven und Lars Bender führen das 18-er Aufgebot der Olympia-Fahrer des Deutschen Fußball-Bundes an - große Hoffnungen ruhen auf Julian Brandt und Timo Horn.

Nach langen Verhandlungen gab Trainer Horst Hrubesch den aus 16 Feldspielern und zwei Torhütern bestehenden Kader in Frankfurt bekannt. Neben den Bender-Zwillingen (27 Jahre) wurde der Freiburger Nils Petersen (27) als dritter Spieler über 23 Jahre nominiert. Zudem stehen die Schalker Leon Goretzka und Max Meyer im Aufgebot. Als Torhüter wurden der Kölner Timo Horn und Jannik Huth aus Mainz berufen.

"In der Mannschaft haben wir eine gute Mischung aus der aktuellen U 21-Nationalmannschaft und älteren Spielern gefunden. Die Qualität des Teams ist trotz der schwierigen Nominierung absolut top. Ich freue mich auf jeden einzelnen und bin sicher, dass mit diesen Jungs vieles möglich ist", sagte Trainer Horst Hrubesch. Ein Eckpfeiler in den Überlegungen dürfte auch Julian Brandt sein, der auch zum vorläufigen WM-Kader von Joachim Löw gehörte.

FC-Offensivkraft Leonardo Bittencourt steht darüber hinaus als ein Nachrücker auf Abruf bereit, sollte sich noch jemand aus dem Kader verletzen.

Die DFB-Elf trifft in der Vorrunde des olympischen Turniers auf Mexiko, Südkorea und Fidschi. Am 28. Juli trifft sich die deutsche Olympiamannschaft zunächst zu einem dreitägigen Trainingslager in Frankfurt, am 30. Juli erfolgt dann der Abflug nach Brasilien. Am 4. August (ab 22 Uhr MESZ) bestreitet das DFB-Team in Vorrundengruppe C seine erste Partie gegen Mexiko in Salvador. (red/dpa)