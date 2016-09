Beseelt vom Geist Konrad Adenauers

Friedmund Skorzenski, Sprecher der Bürgerinitiative "Grüngürtel für Alle", überreichte die Unterschriftenliste an Oberbürgermeisterin Henriette Reker.

Kölner Westen (es). Mehr als 15.000 Bürger hatten sich mit ihrer Unterschrift und einem klaren "Nein" gegen die Erweiterungspläne des 1. FC Köln im Äußeren Grüngürtel eingesetzt.

Die Unterschriftenliste wurde im Historischen Rathaus von dem Sprecher der Bürgerinitiative "Grüngürtel für Alle", Friedmund Skorzenski, in einem gebundenen Buch an die Oberbürgermeisterin Henriette Reker übergeben. "Wir wünschen uns, dass Frau Reker sich mit uns gemeinsam dafür einsetzt, dass der FC seine Erweiterung nicht im Grüngürtel umsetzt", betonte Skorzenski.

Eine dezentrale Erweiterung mit zwei Standorten hätten auch andere Vereine, und dementsprechend könnte dies auch für Köln eine Lösung sein. "Ich wohne seit Jahrzehnten im Grüngürtel und bin fast jeden zweiten Tag dort - früher als Student, dann mit meinen Kindern und heute, um dort spazieren zu gehen", so erklärte der 64-Jährige seinen Bezug zu der denkmal- und landschaftsgeschützten Fläche. Die Stimmen habe man auf Wochenmärkten, Straßenfesten und im Internet seit Ende vergangenen Jahres gesammelt. Fast 15.500 Unterschriften sind bereits zusammengekommen, 12.500 davon von Kölnern. "Und das alles ohne professionelle Hilfe", freute sich Skorzenski.

Ebenfalls ein Zitat des ehemaligen Oberbürgermeisters Konrad Adenauer wurde während der Übergabe von Reker mit Bitte von Skorzenski vorgelesen: "Wenn je der Gedanke aufkommen sollte, dieses Werk nicht durch- und zu Ende zu führen, dann muss die gesamte Bürgerschaft im Interesse unserer Nachfahren flammendsten Einspruch erheben." Denn Skorzenski und seine Mitstreiter sind sich einig, sie sehen es als ihre Aufgabe, den Grüngürtel zu schützen und zu pflegen.

Die Oberbürgermeisterin hatte ebenfalls die Leiterin des Stadtplanungsamtes, Anne Luise Müller, mitgebracht und versprach gemeinsam und besonders im "fairen Dialog" eine Lösung zu finden, die alle zufriedenstellen kann. "Ich nehme Ihre Bitten ernst und sehe den Interessenkonflikt. Ich hoffe jedoch auf eine Dialogbereitschaft beiderseits und denke, dass wir uns gemeinsam an einen Tisch setzen sollten", so Reker. "Ich kenne den Grüngürtel selbst seit meiner Kindheit und weiß, was für ein Juwel er ist", betonte sie.