Braunstraße bleibt gespalten

Braunsfeld (af). Die Sperrung der Braunstraße hat nach wie vor Bestand, obwohl die Bezirksvertretung bereits im Jahr 2013 die Aufhebung beschlossen hat.

Auf Anfrage der Bezirksvertreter erklärte die Verwaltung nun, dass der Beschluss erst umgesetzt würde, wenn der Knotenpunkt Friedrich-Schmidt-Straße und Kitschburger Straße optimiert worden ist. So sei es in dem Beschluss von vor drei Jahren auch formuliert gewesen. Um den Schleichverkehr durch das Viertel zu unterbinden, ist die Braunstraße an der Kreuzung mit der Christian-Gau-Straße durch Poller gesperrt. So können Autofahrer nicht von der Friedrich-Schmidt-Straße zur Aachener Straße durchfahren.

Im Januar 2013 hat die Bezirksvertretung, gegen die Stimmen der Grünen-Fraktion, beschlossen diese Sperrung wieder aufzuheben. In der Begründung des CDU-Antrages hieß es damals, dass sich die Rahmenbedingungen für die notwendige Verkehrsberuhigung mittlerweile geändert hätten und nicht mehr mit Schleichverkehr zu rechnen sei. In ihrer Antwort teilte die Verwaltung nun auch weiter mit, dass der geplante Ausbau des Knotenpunktes Friedrich-Schmidt-Straße und Kitschburger Straße zurzeit in der Ausschreibung sei. Baubeginn sei voraussichtlich Anfang 2017. Wenn der Kreisverkehr dann endgültig fertig sei, würden auch die Poller in der Braunstraße entfernt.