Mit neuem Trikot und drei neuen Gesichtern

(vd). Der 1. FC Köln steckt mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison. Neben den Trainingseinheiten stehen wichtige Testspiele an - zum Teil gegen große internationale Namen. Am Montag stellte sich das Team aber zunächst einmal den Pressefotografen.

Viel Licht, wenig Schatten - das könnte aus Sicht der FC-Fans ein passender Saisonausblick sein! Als sich die Spieler, Trainer und Betreuer zum Teamfoto aufstellten, lachte die Sonne über dem RheinEnergieStadion. Bis auf EM-Spieler Jonas Hector und Jung-Abwehrrecke Lukas Klünter waren alle Spieler dabei - auch die drei Neuzugänge Marco Höger, Konstantin Rausch und Artjoms Rudnevs. FC-Manager Jörg Schmadtke arbeitet hinter den Kulissen noch an weiteren Zugängen, doch Not hat der FC keine, wie auch Trainer Peter Stöger betonte.

Der FC-Coach richtet seinen Fokus vielmehr auf das Sportliche, und da stehen in den nächsten Tagen einige Testspiele auf dem Programm:

Arminia Bielefeld - 1. FC Köln (23. Juli)

HappyBet Cup in Aachen (24. Juli)

mit dem FC Malaga, Olympique Marseille und Alemannia Aachen

Fortuna Köln - 1. FC Köln (26. Juli)

Wenig später, genauer gesagt vom 29. Juli bis 5. August, beginnt für den FC das nächste Trainingslager, diesmal in Kitzbühel. Dort stehen für den FC zwei internationale Tests auf dem Plan. Am 2. August trifft die Stöger-Elf auf den italienischen Erstligisten FC Bologna, am 4. August auf den spanischen Erstligisten SD Eibar.

Saisoneröffnung am 13. August

Die Fans sollten sich schon einmal den 13. August vormerken. An diesem Samstag wird auf den Vorwiesen des RheinEnergieStadions von 12 bis 18 Uhr die Saison offiziell eröffnet.

Einen Tag später steht für die Geißböcke das prestigereichste Testspiel auf dem Sommerfahrplan. In Linz spielt der 1. FC Köln gegen den italienischen Rekordmeister Juventus Turin.

DFB-Pokal und Saisonauftakt

Danach wird es ernst für den 1. FC Köln. Am 20. August muss Stögers Team um 15.30 Uhr in der 1. Runde des DFB-Pokals antreten. Im altehrwürdigen Stadion an der Alten Försterei heißt der BFC Preussen aus Berlin die Kölner zum Pokalfight willkommen.

Genau eine Woche später begrüßt der FC dann um 15.30 Uhr zum 1. Spieltag der Bundesliga-Saison den SV Darmstadt 98 im RheinEnergieStadion. Und das soll gleich der Auftakt werden zu einer starken Spielzeit.