Karneval und Kindergarten

Weidenpesch (hh). Das Pfarrheim Heilig Kreuz macht trotz seines hohen Alters sowohl von außen als auch von innen einen ordentlichen Eindruck. Dies ist auch ein Verdienst des 2006 gegründeten Pharrheimvereins, dessen Hauptarbeit in der Durchführung von Vermietungen und der Organisation von Reparaturen oder vorgeschriebenen Sicherheitsüberprüfungen ist.

"Das Erzbistum Köln hatte seinerzeit einige Sparmaßnahmen verhängt, wodurch unser Pfarrheim nicht mehr bezuschusst wurde. Daher hatten sich einige Gemeindemitglieder und engagierte Bürger Weidenpeschs zusammengeschlossen und überlegt, ob und wie ein Erhalt möglich sei", berichtet Vorsitzender Günter Ritter. Am Ende stand der Verein "Freunde und Förderer Pfarrheim Heilig Kreuz e.V.", dessen Gründungsmitglieder sich zunächst in Statuten zum Vereinswesen einarbeiten mussten. "Wir hatten keine Berater und haben uns das notwendige Fachwissen selbst angeeignet. Doch am 1. April 2006 ging es offiziell los."

Aktuell zählt der Verein rund 160 Mitglieder, darunter auch die Katholische Jugendgruppe, der Seniorenclub und die St. Stephanus Schützenbruderschaft, deren Schießstand sich im Untergeschoss befindet. Hier hat auch der Kindergarten der Gemeinde eine vorübergehende Heimat bis mindestens Ende des Jahres gefunden. Der Pfarrheimverein finanziert sich hauptsächlich durch Mieteinnahmen für private oder größere Veranstaltungen. "Der Saal ist stark nachgefragt für Karnevalssitzungen, etwa von der KG 'Seiner Deftigkeit Kölsche Boor'. Solche Räume wie hier findet man im Kölner Norden aber auch kaum", betont Ritter.

Das eingenommene Geld wird dann wiederum für Reparatur- oder Modernisierungsarbeiten investiert oder zur Bildung von Rücklagen verwendet. Erst vor wenigen Monaten entschloss sich der sechsköpfige Vorstand zur größten Investition seiner Vereinsgeschichte, als eine neue Gas-Heizungsanlage eingebaut werden musste. "Das Pfarrheim wurde größtenteils nach dem II. Weltkrieg gebaut und durch spätere Anbauten ergänzt. Die Bausubstanz und auch einige Einrichtungsgegenstände sind daher schon alt und müssen zwangsläufig ersetzt oder ausgetauscht werden." Obwohl dem Vorstand und den wenigen aktiven Helfern die Arbeit nie ausgeht, beteuert Günter Ritter den Spaß an der ehrenamtlichen Aufgabe auch in der zweiten Dekade des Vereinsbestehens. "Man lernt immer wieder neue sympathische Leute kennen und freut sich einfach, wenn sie unser Pfarrheim als idealen Platz für ihre Veranstaltung würdigen."