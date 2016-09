Gedichte über Niehl

Niehl (cd). Nicht nur in fernen Ländern, auch in der eigenen Nachbarschaft gibt es viel zu entdecken: Das konnten die Schüler der dritten und vierten Klasse der Gemeinschaftsgrundschule Halfengasse mit ihrem Kunst- und Literaturprojekt "Hier" unter Beweis stellen.

In zwei Gruppen zu je zehn Schülern hatten sie sich mit jeweils zwei Orten in Niehl auseinander gesetzt, hatten diese fotografiert und sich zu kurzen Texten inspirieren lassen. Während die erste Gruppe sich die Mauer an den Fordwerken und die Katzengasse ausgesucht hatte, hatte sich die zweite Gruppe mit der Lachsgasse und dem Rhein beschäftigt. Ihre Gedichte und kleinen Geschichten über diese Orte trugen sie bei der Absschlussfeier in der Bücherei St. Katharina vor. Mit den Texten und Fotos hatten sie außerdem ein Buch zusammengestellt, das am gleichen Abend erstanden werden konnte. Angeleitet wurden die Schüler von der Schriftstellerin Adrienne Brehmer und der Künstlerin Beate Gördes, die erreicht hatten, dass das Projekt durch das NRW-Landesprogramm "Kultur und Schule" gefördert wurde.

Während Gördes bereits Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Schülern hatte, war es für Brehmer das erste Projekt dieser Art. "Ich hatte mir am Anfang ein paar Gedanken gemacht, ob die Kinder den Zugang zu unserem Vorhaben finden würden, Text ist ja doch eher etwas abstraktes", sagte Brehmer. "Aber ganz im Gegenteil, sie waren unheimlich aktiv, motiviert und mit Freude bei der Sache." Sie schätzt, dass die Atmosphäre während des Projekts viel dazu beigetragen hat. "Wir haben den Kindern immer versucht zu vermitteln, dass das Projekt keine Schulveranstaltung war, dass sie keine Leistung erbringen müssten, für die sie benotet würden. Vor allem sollten sie einfach Spaß haben." Die Förderung durch "Kultur und Schule" ist auch für das nächste Schuljahr bereits zugesagt.