Schulweg und der Klimaschutz

Niehl (red). "Jetzt geht's los, wir sind nicht mehr aufzuhalten! Jetzt geht's los, wir schützen unsere Welt!" singen der König und sein vorwitziger Daumen, und rund 40 Grundschul- und Kindergartenkinder greifen den Slogan begeistert auf.

Das Puppenstück der "König und sein Daumen" ist der krönende Abschluss eines Klimaschutz-Kooperationsprojektes. Im Verlauf des Stücks wundert sich der König, weshalb seine Bäume so wichtig für den Klimaschutz sind. "Die Bäume machen uns doch frische Luft!", hilft ihm ein Vorschüler aus dem Publikum. Das Puppenstück, gespielt von Adrien Megner, ist Bestandteil des Kooperationsprojektes Klimaschutz - Gemeinsam schaffen wir das!, das das NaturGut Ophoven in diesem Jahr durch eine Förderung der KlimaBausteine Köln durchführen kann. Beteiligen können sich Grundschulklassen und Kitagruppen, die zu dem Thema Klimaschutz eine Partnerschaft eingehen wollen. Am Anfang steht eine kostenlose Fortbildung, die in die Grundlagen der Thematik einführt und in der erste Ideen für die Umsetzung einer Kooperation entwickelt werden.

Hannelore Pulm von der Kita Feldgärtenstraße ist mit den Vorschulkindern der Einrichtung, den Schubidus, eine solche Kooperation mit der Löwenklasse der GGS Halfengasse eingegangen und vollauf begeistert. "Das ganze Dorf hat von dem Projekt gelebt", berichtet sie. Das kostenfreie Projekt läuft bis Ende des Jahres, eine weitere Fortbildung findet am 6. September statt. Anmeldungen werden per E-Mail an nicole.degenhardt@naturgut-ophoven.de oder unter Telefon 02171/ 7349942 entgegengenommen.