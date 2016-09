Ein olympisches Training in den Ferien

Müngersdorf (off). Training von olympischen und paralympischen Spitzensportlern für Kinder und eine Olympionikin aus dem Schwimmbecken gab es in der Halle des ASV Köln.

Bei einem Feriencamp für Kinder ohne Vereinszugehörigkeit oder aus Talentfördergruppen hatten die Pänz Gelegenheit, in einer "Laufschule" mit Sprinter Julian Reus, Paralympics-Athlet David Behre und "Lokalmatador" Peter Emelieze zu trainieren. Prominente Trainingspartnerin war die ehemalige Schwimmerin und Doppelolympiasiegerin Britta Steffen.

Steffen trat auf als Botschafterin der Initiative "kinder+Sport" von Ferrero, die Kinder und Jugendliche nicht nur für Schokolade, sondern auch für Sport und Bewegung begeistern will. Im Olympiajahr ist die internationale Initiative zum Partner der Deutschen Olympiamannschaft und Co-Förderer der Deutschen Paralympischen Mannschaft geworden. Britta Steffen erklärte: "Tägliche Bewegung ist unglaublich wichtig für Kinder."

Fasziniert bestaunten die Kinder auch die verschiedenen Prothesen von David Behre, der seine Unterschenkel durch einen Fahrradunfall mit einem Zug verloren hat. Der Prothesensprinter hüpft selbstbewusst und lebenslustig auf seinen lebensecht wirkenden Beinprothesen: "Ich lebe so wie vor dem Unfall." Auch Peter Emelieze vom ASV Köln, am 26. Januar als Deutscher eingebürgert, berichtet freudestrahlend von seinem Start bei Olympia 2012 in London, damals noch für sein Geburtsland Nigeria: "Die Atmosphäre war richtig schön." Da lässt sich der als "kölsche Jung" lebende Peter, der Karnevalsmusik liebt, nicht anmerken, dass er trotz der entsprechenden Leistungen nicht für den Olympiakader in Rio de Janeiro berücksichtigt wurde.