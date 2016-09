Schuhe als Symbol

Longerich (rs). Mehr als 28.000 Flüchtlinge sind an der Drehscheibe am Flughafen Köln/Bonn in den vergangenen Monaten angekommen. An den Füßen hatten sie Schuhe mit durchgelaufenen Sohlen, Fetzen von Socken und manchmal nur Lumpen. "Wir haben ihnen als erstes neue Strümpfe und Schuhe gegeben", sagte Tanja Schmieder, eine der ehrenamtlichen Helferinnen an der Drehscheibe. Die alten zerlumpten Schuhe der Flüchtlinge hat sie nicht alle entsorgt. "Einige haben wir als Mahnmal behalten".

Sie fanden Aufnahme in einer von Annegret Thurn und Heiko Schuster initiierten Ausstellung mit dem Titel "Soweit die Schuhe mich tragen", die in der Ausstellungshalle der Sozialbetriebe Köln am Lachemer Weg gezeigt wurde. Neben Installationen mit aufgehäuften Schuhen waren dort auch Gemälde zu sehen, zum Beispiel eines, das Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigt.

Soweit die Schuhe mich tragen markierte auch das Ende der Kunstmeile Longerich und der Ausstellung Hopeart Colonia, welche im Dr. Dormagen-Guffanti Haus der Sozialbetriebe Köln gezeigt wurde.

Gute Schuhe seien auf der Flucht essentiell, zitierte Stadtrat Walter Schulz (SPD), der in die Ausstellung einführte, einen im Internetportal Travelling Bureau veröffentlichten Bericht aus dem griechischen Lage Idomeni. Doch - so das Travelling Bureau - an vernünftigem Schuhwerk, mit dem oft hunderte von Kilometern zurückgelegt werden müssen, fehle es oftmals.

"Die Schuhe dieser Ausstellung sind Zeugnisse ungeheurer physischer und seelischer Schmerzen, ertragen unter unzureichender Ernährung, mangelhafter medizinischer Versorgung und völliger Unkenntnis des Ziels und der Perspektiven", führte Schulz weiter aus. Die Ausstellung sollte Zeugnis dieses Leids sein.

Von den Schmerzen, die durch mangelndes Schuhwerk hervorgerufen wurden, berichtete auch Tanja Schmieder. "Ich habe einem kleinen Jungen Schuhe abgenommen, die zwei Nummern zu klein waren, und einem anderen Flüchtling musste die Feuerwehr die Schuhe praktisch vom Fuß schneiden." Bei vielen Schuhen seien die Innensohlen völlig zerfetzt gewesen. Die Flüchtlinge hätten viele Kilometer auf dem unter der Innensohle liegenden Plastikgitter laufen müssen, sagte Schmieder. "Wie ihre Fußsohlen danach aussahen, möchte man sich nicht vorstellen."

Zur Eröffnung der Ausstellung, deren Aufbau Event-Manager Ilija Kuttruff mit Material unterstützte, wurde auch eine von Alexander Meyen konzipierte Performance gezeigt. Zu den Akteuren dieser Schau zählte auch ein Kleinkind. Das hatte nur ein Wort zu sagen: Schuhe.