Der FC muss sich Fortuna mit 0:1 geschlagen geben

Der Bundesligist 1. FC Köln hat das Testspiel gegen den Lokalrivalen und Drittligisten Fortuna Köln am Dienstag mit 0:1 (0:1) verloren. Vor 5.731 Zuschauern im Kölner Südstadion erzielte Boné Uaferro den Siegtreffer für den Drittligisten bereits in der 3. Minute.

FC-Offensivkraft Milos Jojic zog sich in der Partie eine Beckenprellung zu und musste nach 14 Minuten ausgewechselt werden. Fortuna-Coach Uwe Koschinat war nach dem Spiel begeistert: "Wir haben dem 1. FC Köln richtig gut Paroli geboten. Kompliment an die Mannschaft." Aus FC-Sicht sah das natürlich völlig anders aus: "Wir wussten, dass es schwer werden wird. Es war trotzdem nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben", erklärte FC-Trainer Peter Stöger.

Während die Fortuna am Wochenende bereits in die neue Saison startet - mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg -, hat der FC noch etwas Zeit, am Feinschliff für die Bundesliga zu arbeiten. Am Freitag bezieht der 1. FC Köln sein einwöchiges Trainingslager in Kitzbühel. Dort scheint auf Stöger und sein Team wohl noch einige Arbeit zu warten. (red/dpa)