21 Szenen aus dem Leben

Sülz (tau). Was könnten Schüler besser spielen als scheinbar desinteressierte Schüler? Wer nun denkt, nichts, der irrt sich gewaltig. Die Teilnehmer des Differenzierungskurses des neunten Jahrgangs am Elisabeth-von-Thüringen-Gymnasium zeigten in der Premiere ihres szenischen Theaterprojekt "fies", dass sie durchaus über ihren eigenen Tellerrand hinausschauen und dies auch interpretieren können.

So zeigten die verschiedenen Protagonisten beispielsweise Szenen einer Ehe und dabei einen typischen Konflikt zwischen Männern und Frauen. Absolut gekonnt diskutierten die beiden Partner hin und her über unwichtige Dinge und zeigten damit eben ein Stück Alltag. In der nächsten Szene ging es dann tatsächlich wieder um die desinteressierten Schüler, denn der Kurs griff auch das Thema Unterricht auf. Vor allem diese Schulszenen hatten die Schüler selber geschrieben und dabei viel Humor auf die Bühne gebracht. Theaterpädagogin Sigrid Nüsser-Backes und Deutschlehrerin Eva Freund hatten den Kurs begleitet.

Gemeinsam wurden unter dem Decknamen "fies" 21 Szenen, Sketche und Collagen, darunter Klassiker von Heidenreich und Loriot in die Aula des Gymnasiums gebracht. Die vielen Szenenwechsel auf, neben und hinter der Bühne brachten dabei viel Action in die Aula. So wurden die zahlreichen Zuschauer in Klassenräume, aber auch Wohnzimmer, Imbissbuden und auf die Straße entführt. "Ich habe wirklich sehr gelacht - manch einer der Schüler hat schauspielerisches Talent und sollte in dem Bereich weitermachen", freute sich beispielsweise Ute Beck, die mit ihrer Schwester Sarah gekommen war, um die Premiere der Schüler "live" zu erleben.