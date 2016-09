"Ein Traum geht in Erfüllung!"

Einmal Cello spielen oder an einem Konzertflügel in die Tasten greifen konnten die Besucher der Rochus-Musikschule.

Bickendorf (as). Zehnjähriges Bestehen der Rochus-Musikschule e.V. und die Einweihung des neuen Gebäudes standen für die Mitglieder sowie deren Freunde, Familien und Unterstützer auf dem sonntäglichen Freizeitprogramm.

Eröffnet wurden die Feierlichkeiten mit einem Festgottesdienst in der Kirche St. Rochus. Die musikalische Gestaltung der Messe übernahmen unter anderem der Jugendchor St. Rochus, Kafi Biermann, Bömmel Lückerath und Hartmut Priess von den Bläck Fööss, Ludwig Sebus und die Big Band der Rochus-Musikschule.

"Mit dem Bezug der neuen Räume ist ein lang gehegter Traum in Erfüllung gegangen", resümierte Wilfried Kaets, der stellvertretende Vorsitzende des Vereins im Rahmen des Festaktes im Garten der Musikschule. "In den vergangenen Wochen und Monaten waren fleißige Handwerker am Werk und haben diesen Traum in die Realität umgesetzt. Es fehlen zwar immer noch einige Fußleisten und Lampen, und es gibt auch sonst noch einiges zu tun, aber dafür, dass wir erst im Januar mit dem Umbau begonnen haben, ist es großartig, was hier geleistet wurde. Ungeachtet dessen sind uns Menschen, die die musikalische Bildung der Kinder und Jugendlichen in unserem Stadtteil unterstützen möchten, stets herzlich willkommen."

Nur sechs Monate hat der Umbau der ehemaligen Kindertagesstätte St. Rochus gedauert. Rund 200.000 Euro hat der Verein in das Projekt investiert. Insgesamt 15 Musikräume, eine Küche, ein Büro und zwei Toilettenräume, verteilt auf zwei Etagen, stehen nun den Dozenten und Schülern zur Verfügung. "Es wurden Wände versetzt und die Musikräume wurden mit einem sehr aufwendigen Schallschutz ausgestattet", erläuterte Judith Link, Mitarbeiterin der Musikschule. Damit die zahlreichen Gäste sich ein Bild vom Kursangebot der Schule machen konnten, gab es am Einweihungstag eine Vielzahl an "Schnupperstunden-Angeboten". Darunter musikalische Früherziehung, Gitarre, Klavier, Geige, Cello oder Schlagzeug. Aktuell werden rund 500 Schüler von 40 Dozenten in Gruppen- oder Einzelunterricht an der Rochus-Musikschule unterrichtet. Die Altersspanne reicht von Kleinkind ab 18 Monaten bis ins hohe Erwachsenenalter. Weitere Infos unter: www.rochusmusikschule.de