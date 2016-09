Bewegter Tag mit dem 1. FC Köln

Lindenthal (hh). Der zehnjährige Paul fand die Ein-Tages-Trainer besser als seine Lehrer. "Sie geben konkretere Tipps, und man bekommt einen guten Einblick in die neuen Sportarten."

Die ein Jahr jüngere Anna-Lena gab zu, vorher kein Ballsport-Fan gewesen zu sein. "Jetzt habe ich aber Interesse bekommen. Vielleicht fange ich schon bald mit Handballspielen an." Im Rahmen des monatlichen "Gesunden Tages" hatten Verantwortliche der katholischen Grundschule Lindenburger Allee einen Projekttag mit dem 1. FC Köln durchgeführt.

Insgesamt 13 Sportprofis und Trainer des Vereins hatten für mehrere Stunden ihre Spielgeräte und Trainingsutensilien auf dem Schulhof und in der Turnhalle ausgebreitet und luden die 200 Schüler aller Jahrgangsstufen auf Kleinspielfeldern zu Handball, Tischtennis und Fußball ein. Die Kinderbetreuungsgruppe "Kids Club" hatte zudem einen abwechslungsreichen Bewegungsparcours aufgebaut, der die Koordination und Geschicklichkeit der Kinder trainieren sollte.

"Die Schüler sollen Interesse an neuen Sportarten und Spaß an sportlicher Betätigung bekommen. Zudem sollen sie erkennen, dass der 1. FC Köln mehr ist als nur Profifußball", sagt Barbara Dreyer von der Handballabteilung des Vereins. "Es wäre doch schön, wenn die Kinder später nach Hause kommen und ihren Eltern mitteilen, dass sie nun gerne aktiv Sport betreiben möchten." Im Rahmen eines Bewegungstages einer Krankenkasse an der Grundschule hatte Dreyer Handballinteressierten ihre Sportart bereits näher gebracht. "Das hatte sehr viel Spaß gemacht. Deshalb kam ich mit der Schulleiterin Christina Werner schnell überein, ein Pilotprojekt mit einem Aktionstag an ihrer Schule zu veranstalten."

Die Schüler durchliefen alle vier Stationen und konnten sich in den Pausen entsprechend des Mottos gesund ernähren. "Wir haben Erdbeeren, Melone, Paprika, Kohlrabi und, als kleine Anspielung auf den Verein, Ziegenkäse im Angebot. Wir sind eine bewegungsorientierte Schule, und der 'Gesunde Tag' passt hervorragend zu unserem Profil", erläuterte Schulleiterin Christina Werner.

Seit acht Jahren findet der ernährungsbewusste Tag regelmäßig am letzten Freitag eines Monats statt, an dem Schüler einer Jahrgangsstufe abwechselnd für alle Schüler das Essen nach eigenen Ideen vorbereiten.