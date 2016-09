Spende für das RTZ

Weiß (ks). Mit einer Spende über 15.000 Euro möchte die Dr. Hans Günther und Dr. Rita Herfort Stiftung die Arbeit des Reit-Therapie-Zentrums (RTZ) im Weißer Bogen unterstützen. Jetzt überreichte der ehrenamtliche Stiftungs-Vorstand Max Zünkler einen entsprechenden Scheck an die erste Vorsitzende des RTZ, Martina Wagner.

"Im RTZ werden behinderte Kinder unterstützt. So kann das Werk der Stifter in deren Sinne fortgesetzt werden", erklärte Max Zünkler bei der Scheckübergabe." "Wir sind sehr dankbar für diese Unterstützung", betonte Martina Wagner. "Von dem Geld wollen wir den Toilettenbereich renovieren, Reitausrüstung erneuern und Material für die Bodenarbeit beim therapeutischen Reiten anschaffen." Schon im vergangenen Jahr spendete die Stiftung den gleichen Betrag an das RTZ, von dem Geld wurde ein jüngeres Schulpferd angeschafft sowie verschiedene Materialen gekauft und erneuert.

Die Dr. Hans-Günther und Dr. Rita Herfort-Stiftung wurde vor neun Jahren von der Kinderärztin Rita Herfort in Köln gegründet und dient dem Zweck, Hilfe für Behinderte, besonders Kinder und Jugendliche, zu fördern und zu unterstützen. Hans-Günther Herfort baute die Wirtschafts- und Steuerberatungspraxis Dr. Herfort und Partner" auf, die heute bundesweit unter "PKF Fasselt Schlage" firmiert. Den Kontakt zwischen RTZ und Stiftung hatte Michael te Reh vermittelt, der das RTZ in Stiftungsfragen berät. Das RTZ bietet seit über 40 Jahren Hippotherapie, heilpädagogisches Reiten und Voltigieren sowie Reiten als Sport für Menschen mit und ohne Behinderungen an. Unter dem Thema Inklusion wird eng mit Schulen und Vereinen zusammengearbeitet.