Kicken wie auf der Straße

Weniger als Weltmeister, sondern als "kölscher Jung" trainierte Lukas Podolski im ersten Straßenkickercamp in der Wassermannhalle mit den Kindern.

Kölner Westen (off). Nicht ein Fußballcamp auf der grünen Wiese, sondern zwei Straßenkickercampwochen in einer Industriehalle brachten Lukas Podolski zurück nach Köln.

Der Weltmeister bot zwei Ferien-Fußballcamps als "STRASSENKICKER.CAMP" für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 14 Jahren in einer Industriehalle aus den 50er Jahren, der "Wassermannhalle" am Girlitzweg, an.

"Wenn ich ein eigenes Ferien-Fußballcamp veranstalte, dann mache ich das auch richtig und bin natürlich auch so oft wie möglich selber vor Ort! Der "Strassenkicker-Style" hier im Camp erinnert mich stark an meine Jugend. Diese Zeit damals hat mich geprägt und war für meine Entwicklung sehr wichtig. Es ist ein großer Wunsch von mir, davon etwas an den Nachwuchs weiterzugeben", sagte Initiator Lukas Podolski.

Von einem traditionellen Fußballcamp weicht das Konzept ab. Neben klassischen Trainingseinheiten mit qualifizierten Trainern - überwiegend aus Nachwuchsleistungszentren der Bundesligisten - zu Themen wie "Finten", "Offensives 1:1" oder "Torschuss" stehen für die Teilnehmer. auch jeweils ein Graffiti- und Freestyle-Workshop sowie das Ablegen eines STRASSENKICKER-Abzeichens auf dem Programm.

Gespielt wird auf eigens für das Camp installierten Courts mit Kunstrasen, aber auch auf Asphalt. Elemente "von der Straße" wie Rohre oder Tonnen werden zudem ganz bewusst in den Trainings- und Spielbetrieb mit eingebunden. Und Lukas Podolski ließ es sich nicht nehmen, nahezu an jedem Tag des STRASSENKICKER.CAMPs persönlich vorbeizuschauen und mit den Jungs und Mädels zu spielen.

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Interessierte auf www.strassenkicker-camp.de