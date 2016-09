Tradition seit über 80 Jahren

Heimersdorf (hh). Auch in diesem Jahr versäumten es viele Vereine nicht, am Siedlerfest der Siedlergemeinschaft Köln-Volkhoven e.V. teilzunehmen.

Die Karnevalsgesellschaft Köln-Nord, die Schützenbruderschaft St. Cosmas und Damian, der Polizei-Motorclub Colonia und die "Outlaws Revival" bildeten bei instrumentaler Begleitung durch das Musikcorps "Blau-Weiß Alt Lunke" die Vorhut beim aufgrund der Witterungsverhältnisse verkürzten Umzug zu Beginn des zweitägigen Festes. Am Ende des Zuges genoss Siedlerkönigin Margit Kaiser ihren Königstag und die letzte offizielle Amtsaufgabe während ihrer zurückliegenden einjährigen Herrschaft. "Es hat großen Spaß gemacht, die Siedlergemeinschaft bei offiziellen Festen und Veranstaltungen zu repräsentieren. Jetzt gebe ich mein Diadem aber gerne weiter", sagte sie und dankte dem ersten Vorsitzenden der Siedlergemeinschaft, Fritz Pilgram, für eine wunderbare Zeit. Ihre Nachfolgerin ist die 72-jährige Inge Ottenberg, die im Rahmen einer Sitzung des geschäftsführenden Vorstandes für das Amt vorgeschlagen wurde. "Wir suchen eine geeignete Kandidatin aus und fragen sie, ob sie das Amt übernehmen möchte. Niemand wird gegen ihren Willen zur Siedlerkönigin gekürt", erklärt Pilgram. Das Siedlerfest, das mit Live-Musik, abwechslungsreichen Aktionen für die Kleinen und einem Frühschoppen am zweiten Veranstaltungstag ein buntes Programm bot, wird seit Bestehen des 1932 gegründeten Vereins und somit über 80 Jahre veranstaltet. "Früher war der Aufwand für das Fest noch viel größer. Da wurden die Straßen geschmückt, Blumengeflechte an Häusern angebracht, und die Mitglieder wie Besucher warfen sich in feinste Kleidung. Das ist leider doch sehr stark zurückgegangen", bemerkt Pilgram.

Rund 350 Häuser gehören zur Siedlergemeinschaft, die infolge der Weltwirtschaftskrise und aufgrund unerschwinglicher Mietpreise zu Beginn der 30er-Jahre am Stadtrand zur Behebung der Wohnungsnot entstand. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden viele Häuser im Stallagsweg, Mutzerather, Gustorfer oder Altenhofer Weg ohne das vorher charakteristische Spitzdach neu gebaut. Neben dem seit der Vereinsgründung existierenden Siedlerfest veranstalten die Mitglieder der Siedlergemeinschaft jedes Jahr eine Pflanzentauschbörse, eine Senioren- und Nikolausfeier sowie einen Herbstbasar.