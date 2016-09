Motorsport erzwang frühere Einweihungsfeier

Werner Müller vom Historischen Luftfahrtarchiv Köln erinnert an die Einweihung vom Neubau am Flughafen Butzweilerhof vor 80 Jahren. Eigentlich am 26. Juli 1936 sollte das neue Flughafenterminal auf dem Flughafen Köln Butzweilerhof eingeweiht werden.

Aber es gab Probleme mit dem Termin, weshalb die Einweihung vorverlegt wurde. Die seit 1926 auf dem Butzweilerhof genutzten Flughafengebäude waren Provisorien. Nach dem Abzug der Briten am 31. Januar 1926 wurden die militärischen - ehemals preußischen - Gebäude zu einem Zivilflughafen umgebaut. Der 1. Kölner Flughafen Butzweilerhof (heute Ikea-Parkplatz) wuchs aufgrund seines Erfolges schnell zum "Luftkreuz des Westens". Aber die Anforderungen stiegen.

Sowohl Passagierzahlen als auch Fracht und Luftpost stiegen. Aus diesem Grund wurden ab 1934 in Deutschland neue Flughafengebäude erbaut, die die Anforderungen des modernen Luftverkehrs erfüllten. In Berlin (1936), Dresden (1935), Braunschweig-Wolfsburg (1934), Essen-Mülheim (1934), München (1937) und Hannover-Varenheide (1935) wurden Neubauten errichtet. Natürlich wurde auch in Köln ein neues Flughafenterminal dringend benötigt. So begann 1935 der Neubau südlich der alten Flughafenanlage. Deshalb spricht man auch vom 2. Butzweilerhof. Dieses Flughafenterminal im Bauhausstil vereinigte nun alle Dienststellen unter einem Dach und war in einer Linie von Professor Hans Mehrtens entworfen. Passagierbereich, Restaurant, Verwaltung inklusive der Büros der großen europäischen Fluglinien, Garagen mit Lagerräumen, ein durchgehendes Vorfeld, Flugzeughalle, Werkstätten und der Turm der Luftaufsicht boten dem in Köln ankommenden Fluggast einen eindrucksvollen Empfang. Die hohen Fenster der Empfangshalle zogen den Blick nach oben, die weißen Flächen mit den in Basaltlava eingefassten Fenstern gaben dem Gebäude Leichtigkeit, und der goldene Name "KÖLN" sowie die Messinglampen am Hauptportal bildeten eine feine elegante Linie. Die Fluggäste, die aus der Stadt abflogen, wurden von einem Adlerrelief mit drei Kronen empfangen.

Aus Anlass der Einweihung wurde von der Wetterdienststelle Köln sogar eine Sonderwetterkarte ausgegeben. Leider gibt es bis auf die Einladung des Oberbürgermeisters der Hansestadt Köln keine weiteren Dokumente zu dieser Einweihung. Die Eröffnung war für Sonntag, 26. Juli, geplant. Damit aber möglichst viele Zuschauer den "Großen Preis von Deutschland" auf dem Nürburgring sehen konnten, wurde die Einweihung auf Samstag, 25. Juli, vorverlegt.

In den kommenden Jahren war dieser neue Flughafen Butzweilerhof ein Ort bedeutender Ereignisse. Am späten Abend des 3. Mai 1937 warf das Luftschiff LZ 127 "Hindenburg" hier Postsäcke ab und fuhr dann nach Lakehurst/USA. Dort explodierte die "Hindenburg". Somit war der Butzweilerhof die letzte Station der "Hindenburg". Die berühmte Bayer-Ju, das Firmenflugzeug der Bayer AG und erstes Firmenflugzeug in Deutschland, wurde hier auf ihrem Heimatflughafen Butzweilerhof am 16. November 1937 getauft. Am 22. September 1938 wurde der britische Premierminister Arthur Neville Chamberlain von Außenminister Joachim von Ribbentrop, Staatssekretär Erich von Weizsäcker und anderer Naziprominenz vor dem Haupteingang begrüßt, um dann in Bad Godesberg mit Hitler zu verhandeln. Während des Krieges war auch für kurze Zeit der spätere Bundespräsident Walter Scheel als Mitglied des Nachtjagdgeschwaders 1 stationiert.

Fotos/ Repro: Historisches Luftfahrtarchiv Köln