Schule veranstaltet ein buntes Sommerfest

Die Fußball-Station kam vor allem bei den Jungs gut an.

Lindenthal (ste). Der gesamte Schulhof der Gemeinschaftsgrundschule an der Freiligrathstraße war voller Menschen. Schüler, Lehrer, Eltern, Geschwister, Großeltern, Freunde - Hunderte waren gekommen, um das Sommerfest der Schule zu feiern.

An über 20 Kreativ- und Aktivständen konnten sich die Kinder austoben. Da gab es Fußball, römisches Wagenrennen, Bildermalen, Wasserpistolen-Schießen, einen Skateboard-Parcours, Freundschaftsbändchen-Basteln, Dosenwerfen und noch vieles mehr. Die Kinder gingen von einem Stand zum nächsten, probierten aus, malten, bastelten, tobten und spielten. Überall war aufgeregtes Getuschel, Rufen und Kinderlachen zu hören.

Die achtjährige Ida malte zuerst eine Deutschlandflagge auf Leinwand, "weil ich ein großer Fußballfan bin und auch selber Fußball spiele im Verein" und lief dann rüber zum "römischen Wagenrennen". Dort zog sie als "Pferd" im Geschirr eine Freundin, die mit Römer-Helm verkleidet auf einem Rollbrett saß. Gemeinsam traten sie gegen ein weiteres Team im gleichen Outfit an - das Rennen ging allerdings unentschieden aus. Auch Elias (8) ist ein Fußballfan und zeigte beim Toreschießen vollen Körpereinsatz - mit Erfolg. Das Sommerfest wird jedes Jahr von den Eltern der Schüler in mühevoller Detailarbeit vorbereitet. "Jede der 14 Klassen bereitet einen Aktiv- und einen Kreativstand vor oder kümmert sich um den Grill oder den Getränkestand", erklärte Schulleiterin Ulrike Berger. Alle packen gemeinsam an, um das riesige Fest auf die Beine zu stellen.

Zwischendurch gab es außerdem ein buntes Programm. Die Kindertanzgruppe der offenen Ganztagsschule zeigte Hip-Hop-Tänze, geleitet von Irina Beusing. Die Musikwerkstatt unter der Leitung von Heiner Patet trug eigene Stücke vor, begleitet von Keyboard und Trommeln. Die "Jazzhausschule" präsentierte ebenfalls selbst geschriebene Musikstücke und faszinierte das Publikum.

Draußen auf dem Schulhof sorgte die Sambagruppe "Bloco Colon" für Stimmung. Das Motto des Sommerfestes lautete "Wir sind bunt". "Das wollen wir nämlich auch ausdrücken", so Berger. "Wir sind viele, wir sind unterschiedlich - und das ist auch gut so."