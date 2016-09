Jonas Hector ist beim FC-Trainingslager im Stadion Langau in Kitzbühel ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Nationalspieler Jonas Hector will dem 1. FC Köln die Treue halten und seinen Vertrag bis 2018 erfüllen. "Ich sitze ja hier und habe nie etwas Gegenteiliges behauptet. Von daher steht dem nichts im Wege."

Das sagte der 26-Jährige am Sonntag im Trainingslager des Fußball-Bundesligisten in Kitzbühel. "Wenn ich gehen wollen würde, hätte ich mir den ganzen Stress mit den Journalisten nicht angetan", ergänzte der Defensivspieler, der sich sogar eine Vertragsverlängerung bei den "Geißböcken" vorstellen kann: "Auszuschließen ist das nicht."

Der DFB-Linksverteidiger hatte durch seine guten Leistungen bei der EM in Frankreich, wo er alle sechs deutschen Spiele in voller Länge bestritt, auch internationale Topclubs auf sich aufmerksam gemacht. Laut Medienberichten lehnte Hector sogar ein Angebot des FC Barcelona ab, was er aber nicht kommentierte. "Das kam ja nicht von mir, sondern war eine mediale Angelegenheit." Nach gut drei Wochen Urlaub habe er den EM-Stress verdaut und sei nun "guter Dinge" für die neue Saison, meinte Hector. (red/dpa)