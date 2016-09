Erfolgreicher Testlauf

Der Brunnen am Offenbachplatz bei seinem ersten Probelauf. Die Fontäne soll noch rund ein Drittel höher werden.

Innenstadt (es). Nach erfolgreichem Probelauf des Brunnens auf dem Offenbachplatz soll dieser bis zur Wiedereröffnung des Platzes in Betrieb bleiben. Dies verriet die geschäftsführende Betriebsleiterin der städtischen Gebäudewirtschaft Petra Rinnenburger.

Ebenfalls ein Teil der Platzfläche ist für Passanten wieder begehbar, da der Bauzaun hinter dem Brunnen, sowie auf der kleinen Platzfläche an der Brüderstraße, näher an das Operngebäude rücken konnte. Außerdem ist die Bronzeskulptur "Sappho" des Künstlers Emile Antoine Bourdelle wieder auf den Platz an der Brüderstraße zurückgekehrt. Die Wiedereröffnung des Offenbachplatzes mit Brunnen, einschließlich der Öffnung des Durchgangs zwischen den beiden Platzflächen, soll im September erfolgen. Neben neuen Mosaikflächen wurde eine neue Brunnenkammer installiert und das Brunnenbecken mit Beleuchtungselementen ausgestattet.