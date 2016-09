Der lange Weg zu neuen Schulen

Lindenthal (af). Auf den Schulhöfen im Stadtbezirk ist jetzt erst einmal Ruhe eingekehrt. Es sind Sommerferien. Nicht so in der Politik. Da wird auch weiterhin fieberhaft nach Standorten für neue Weiterführende Schulen gesucht. So hat die Verwaltung der Lindenthaler Bezirksvertretung kürzlich einen aktualisierten Schulentwicklungsplan vorgelegt, der die "bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Schullandschaft bis 2025" beinhaltet.

Die Schülerzahlen steigen, und auch die Inklusion und die Integration der geflüchteten Kinder brauchen mehr Raum. Deshalb fordern die Stadtteilpolitiker schon seit längerem drei neue Schulen, unter anderem in Junkersdorf und Widdersdorf. Genehmigt ist bis jetzt allerdings nur ein Gymnasium an der Zusestraße in Lövenich. Umso irritierter waren die Bezirksvertreter von den Plänen der Verwaltung, die in weiten Teilen die Standortvorschläge der BV ignoriert. "Es wäre schön, wenn wir mitunter an den Gedankengängen der Verwaltung beteiligt würden", kommentierte Friedhelm Hilgers, Fraktionsvorsitzender der SPD, das Vorgehen der Verwaltung.

Überrascht waren die Politiker unter anderem von dem Vorschlag, eine neue Gesamtschule in Lindenthal zum Schuljahr 2018/19 an zwei Teilstandorten zu eröffnen - an der Berrenrather und der Euskirchener Straße. Dazu würden die dort ansässigen Realschulen Elsa-Brandström und Theodor-Heuss auslaufen und schließen. "Die Idee ist auf Initiative der beiden Schulen entstanden", sagte Frank Pfeuffer von der Integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung. Geplant ist, die Jahrgänge bis zur Stufe 7 in der Berrenrather Straße und die Stufen 8 bis 13 an der Euskirchener Straße zu unterrichten.

Die geplante sechszügige Gesamtschule am Wasseramselweg im Bezirk Ehrenfeld soll hingegen erst 2021 fertiggestellt sein. Auch das neue dreizügige Gymnasium an der Zusestraße wird nicht vor 2020 in Betrieb genommen, erklärte Pfeuffer. Allerdings werde geprüft, in Widderdorf einen Interimsstandort früher zu errichten. Einen dauerhaften Standort in Widderdorf schloss Pfeuffer allerdings weitgehend aus. Dafür machte er den Politikern für einen anderen Standort wieder etwas Hoffnung. Den Vorschlag, ein Gymnasium auf dem Stadionparkplatz 6 am Salzburger Weg zu errichten hatte die Verwaltung zunächst zurückgewiesen. Doch angesichts der noch einmal gestiegenen Schülerzahlen kommt der Standort doch noch einmal ins Gespräch. Auf die Frage, welchen Standort er für realistischer hielte - Junkersdorf oder Widdersdorf -, antwortet Pfeuffer: "Wenn Sie mich so festnageln, wäre es wohl Junkerdorf."