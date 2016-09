Zugeflogener Andreas begründet den Schwarm

Müngersdorf (red). Wenn der Senioren-Singkreis im Clarenbachwerk das Lied "Alle Vögel sind schon da" anstimmte, hatte bis vor einiger Zeit noch niemand an einen Nymphensittich gedacht. Dennoch sorgte ein solcher dafür, dass die Pflege- und Senioreneinrichtung mittlerweile eine entsprechende Vogelschar besitzt und ihre Bewohner die positive Wirkung der Tiere genießen.

Viele ältere Menschen überfordert die Haltung eines eigenen Tieres, oder sie ist zeitlich und räumlich nicht möglich. Gleichzeitig zeigen zahlreiche Studien, dass die Gegenwart von Tieren einen positiven Beitrag für Gesundheit und Lebensqualität leisten kann. Etwa durch die Beschäftigung mit ihnen, soziale Kontakte, die darüber entstehen, oder die Bewegung an der frischen Luft.

Dass die Bewohner des Clarenbachwerks in diesen Genuss kommen, fing mit "Andreas" an: Der Sittich war der gleichnamigen Einrichtung zugeflogen. Trotz umfangreicher Suche konnte der Besitzer nicht ermittelt werden, und der Vogel eroberte das Haus Andreas im Sturm. So blieb er, erhielt den Namen der Einrichtung, bekam eine Partnerin aus dem Tierheim, folgerichtig "Andrea" genannt, und gewöhnte sich schnell an das lebhafte Treiben im Foyer.

Nur der doch begrenzte Käfig störte den damaligen, kürzlich verstorbenen Einrichtungsleiter Mohammad Pourmirzaie und die Hausfloristin Barbara Mander. Denn so positiv sich die Anwesenheit der Tiere auf die Bewohner auswirkte, sollten sie doch artgerecht gehalten werden: "Wir konnten sie drin nicht gut fliegen lassen. Und Nymphensittiche sind Schwarmvögel, die brauchen Gesellschaft", erzählt Barbara Mander, die selbst schon immer Nymphensittiche hielt.

So entstand die Idee einer großen Voliere: Paul Wirtz, Leiter des nahen Heinrich-Püschel-Hauses, war gleich Feuer und Flamme und steuerte eines der Gartenhäuschen der Anlage bei. Hubert Mütze, Schreiner beim Clarenbachwerk, baute es sachkundig zu einer Außenvoliere um, unterstützt durch einen befreundeten Züchter. "Es gibt unter den Bewohnern auch einige Experten, die selbst Vögel gezüchtet haben. Die haben Tipps gegeben und aufgepasst, dass das hier fachmännisch gemacht wird zum Wohl der Tiere", berichtet Barbara Mander. "Nymphensittiche kommen aus Australien - sie sind robust, aber man muss sie schon vor Minusgraden schützen." So wurde ein beheizbares Schutzhaus gebaut, in dem sich auch die Futterstelle befindet. So können die Vögel ganzjährig draußen gehalten werden und sogar überwintern.

"Wir dachten, dass es für die Bewohner eine schöne Sache ist, die Tiere so in Freiheit zu erleben", schwärmt Barbara Mander. Schließlich stießen zu Andreas und seiner noch namenlosen Partnerin ihre beiden eigenen Nymphensittiche, Wilson und Loki, dazu: "Alle waren direkt neugierig aufeinander, es sind ja sehr gesellige Tiere. Andreas war als Käfigvogel die Freiheit nicht mehr so gewohnt, seine Muskulatur musste sich erst wieder kräftigen. Zunächst war er unsicher, ist rumgeflattert und hat sich einen ruhigen Ort gesucht. Mittlerweile nimmt er gern Kontakt zu den anderen Vögeln auf."

Doch nicht nur unter den Sittichen entstehen nun umso leichter Kontakte: Denn Tiere sind oft 'Eisbrecher' und erleichtern den Austausch, schaffen sie doch einen unverfänglichen Gesprächsanlass. Barbara Mander: "Viele Bewohner fragen einfach, wie es den Vögeln heute geht, und schon sind wir mitten in einer Unterhaltung. Und manche von ihnen gehen jetzt allein deshalb täglich an die frische Luft, um die Vögel in der Voliere zu besuchen." Demnächst sollen weitere Wellensittiche aus dem Tierheim in den Schwarm aufgenommen werden.



Foto: Clarenbachwerk Wilson und Loki haben als zweites Nymphensittich-Paar ihre Stangenplätze in der Voliere bezogen.