Vereint für mehr Hausärzte

Longerich (cd). Dass es in ländlichen Regionen bereits einen Ärztemangel gibt, ist ein bekanntes Problem - dort haben viele niedergelassene Hausärzte Schwierigkeiten, geeigneten Nachwuchs für ihre Praxen zu finden. Doch auch im Kölner Norden erwartet die Ärztekammer Nordrhein in den kommenden Jahren einen Rückgang der niedergelassenen Allgemeinmediziner. Zurzeit sind etwa 20 Prozent aller niedergelassenen Hausärzte über 60 Jahre alt. Die Ärztekammer Nordrhein schätzt, dass bei etwa 6.000 Hausärzten in ihrem Bereich jedes Jahr 200 neue Ärzte nachrücken - Derzeit liegt die Zahl jedoch nur bei 100.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, hat das Heilig-Geist-Krankenhaus gemeinsam mit drei allgemeinmedizinischen Praxen und mit Unterstützung der Ärztekammer Nordrhein den Hausärztlichen Weiterbildungsverbund Köln Nord West geschlossen. "Es liegt in unserem eigenen Interesse, dem drohenden Hausärztemangel etwas entgegenzusetzen, denn die medizinische Grundversorgung, die die Hausärzte leisten, ist auch für uns als Krankenhaus fundamental", erklärte Dr. Guido Lerzynski, Geschäftsführer des Heilig Geist-Krankenhauses, bei der feierlichen Urkundenübergabe. "Ohne Hausärzte geht es nicht", betonte auch der Vizepräsident der Ärztekammer Nordrhein, Bernd Zimmer. Köln Nord West ist einer von 52 Weiterbildungsverbänden im Bereich der Ärztekammer Nordrhein, in denen 11 Klinken mit 400 Praxen kooperieren.

Um zum Facharzt für Allgemeinmedizin zugelassen zu werden, müssen angehende Hausärzte eine fünfjährige Weiterbildung durchlaufen. Diese wird in der Regel drei Jahre lang in einem Krankenhaus, die übrigen zwei Jahre lang bei niedergelassenen Hausärzten absolviert. Innerhalb des neuen Weiterbildungsverbundes können angehende Allgemeinmediziner ihre gesamte Ausbildung absolvieren, ohne sich neu bewerben oder den Wohnort wechseln zu müssen. "Die Teilnehmer bekommen eine individuelle Betreuung und einen gemeinsamen Lehrplan", zählte Zimmer die Vorteile des Konzepts auf, "außerdem ist die Vergütung über die gesamten fünf Jahre garantiert, was den Nachwuchsärzten mehr Planungssicherheit verschafft." "Sie lernen nicht nur die Anforderungen an den Beruf des Allgemeinmediziners, sondern auch gleich die lokalen Strukturen kennen", fügte Lerzynski hinzu.