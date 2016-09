Ein breites Bündnis für ein Senioren-Netzwerk

Heimersdorf (cd). Die erste Stadtteilkonferenz des Senioren-Netzwerkes Heimersdorf, zu dem dessen Koordinatorin Edeltraud Stecher eingeladen hatte, ist auf breites Interesse gestoßen.

So waren bei der in den Räumen der Siedlergemeinschaft Heimersdorf in der Nettesheimer Straße stattfindenden Versammlung Vertreter zahlreicher in Heimersdorf tätiger Einrichtungen und Institutionen zugegen, wie der katholischen und der evangelischen Gemeinden, der Interessensgemeinschaft Heimersdorf, des Krankenpflegevereins, des ambulanten Hospizdienstes und der Johanniter-Stiftung. Daneben waren auch die Polizei, die Bezirksverwaltung und die Politik vertreten, auch Bezirksbürgermeister Reinhard Zöllner, der die Wichtigkeit von Netzwerken im Kölner Norden betonte. "Gerade, weil der Norden von der Stadt gerne mal vergessen wird", sagte Zöllner.

Die ersten Senioren-Netzwerke waren 2002 in 12 Kölner Stadtteilen gestartet - mittlerweile sind es bereits 41. Das Netzwerk in Heimersdorf befindet sich seit Anfang 2015 im Aufbau, seit einem Jahr ist Edeltraud Stecher hier als Koordinatorin des Netzwerks tätig. "Heimersdorf ist dabei eines der Anschub-Netzwerke. Das heißt, ich unterstütze für einige Jahre den Aufbau des Netzwerkes, bis es sich selbst trägt und es in die Selbstorganisation entlassen werden kann", erklärte Stecher. Dass in Heimersdorf durchaus Bedarf für eine Vernetzung der Senioren besteht, konnte Stecher schon anhand einiger Strukturdaten des Stadtteils zeigen: So sind 35% der Heimersdorfer Bevölkerung über 60 Jahre alt, 27% der Senioren leben in Ein-Personen-Haushalten. "Und vor allem diese Gruppe müssen wir erreichen und in das Netzwerk einbinden, um sie aus der Isolation zu holen", war Stecher überzeugt.

Im Anschluss an die Vorstellung brachten die Teilnehmer ihre Ideen und Vorstellungen ein, um das Netzwerk weiterzuentwickeln. Besonderen Anklang fand die Idee einer in festen Abständen neu erscheinenden Broschüre, in der alle regelmäßigen Veranstaltungen und Angebote für Senioren im Stadtteil aufgeführt sein sollten. Auch das Familienzentrum Taborplatz und die Grundschulen des Stadtteils haben Interesse bekundet, mit dem Netzwerk zusammenzuarbeiten.