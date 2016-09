Eingriff in den Park verhindern

Ehrenfeld (cb). "Es kann doch nicht sein, dass in so eine historische und denkmalgeschützte Park- und Sportanlage derart massiv eingegriffen wird", stellt Rainer Kiel seine grundsätzliche Haltung klar. Kiel ist Sprecher der Bürgerinitiative "Innergruen Ehrenfeld", in der sich Anwohner und Bürger vor kurzem zusammengeschlossen haben, um gegen die Modernisierungspläne des Sportamtes und des Sportvereins DSK Köln auf der Bezirkssportanlage Prälat-Ludwig-Wolker aufzubegehren.

Die Anlage ist Teil des Inneren Grüngürtels auf Ehrenfelder Stadtbezirksgebiet. Angelegt 1923/24 vom damaligen Kölner Gartenbaudirektor Fritz Encke nach Plänen von Fritz Schumacher, dem damaligen Stadtplaner von OB Konrad Adenauer. 1980 wurde die Anlage in die Denkmalliste der Stadt aufgenommen. In direkter Nachbarschaft liegt die DITIB-Zentralmoschee. Der DSK Köln war 2011 aus der Fusion der Vereine SC Germania Nippes und DITIB Türkische Union entstanden. Neben den 1,8 Millionen Euro der Stadt möchte der Verein selbst rund sieben Millionen Euro in den Umbau der Anlage investieren.

Kiel und die Bürgerinitiative stören vor allem die Dimensionen des geplanten Projektes, mit dem der DSK und das Sportamt nicht nur die Tennenplätze in Kunstrasenplätze umwandeln, sondern gleichzeitig ein Clubheim mit Turnhalle und Tribünenanlage sowie einen Parkplatz mit 200 Stellplätzen in den gewachsenen Baumbestand setzen wollen. "Der ganzen Anlage droht ein massiver Umbau. Vor allem dem Clubheim würden Dutzende alte Bäume zum Opfer fallen. Die historischen Alleen wären zerstört. Ganz abgesehen von der eingeschränkten Nutzbarkeit für die Bevölkerung", erklärt Kiel den interessierten Teilnehmern seiner Führung vor Ort. Er erläuterte ihnen auch die Alternativ-Planung, die sich seine Gruppe überlegt hat. Das Clubheim wird dabei an den Rand der Anlage auf einen derzeit mindergenutzten Parkplatz an der Fuchsstraße verlegt. Statt einem großen Parkplatz entsteht in der Mitte der Anlage nach den Plänen der Initiative eine große öffentliche Spiel- und Freifläche. "Die derzeit asphaltierte Fläche an der Inneren Kanalstraße könnte beispielsweise als Skateanlage genutzt werden, wie es auch Vorschlag im Bürgerhaushalt war", sagt Kiel. Unterstützung erhält die Initiative derweil von den Vertretern der Bürgervereinigung Ehrenfeld, bei der die Umbaupläne gleich nach Vorstellung in der Bezirksvertretung im September vergangenen Jahres die Alarmglocken läuten ließen und die gleich Kontakt zu den Ehrenfelder Bezirkspolitikern aufnahm.

Auch bei denen stießen die DSK-Pläne auf Kritik. Zwar begrüßten die Stadtteilparlamentarier das Modernisierungsvorhaben der Bezirkssportanlage, aber ob dazu ein derart großes Clubheim und so viele Parkplätze nötig seien, ließen Zweifel aufkommen. Sie forderten zugleich die Überarbeitung der Planung. Auch die öffentliche Zugänglichkeit des Geländes müsse weiter gewährleistet sein. Das fordern auch Rainer Kiel und seine Mitstreiter. Der Park sei eine wichtige Verbindung der Veloroute, von Ehrenfeld kommend, in Richtung des Inneren Grüngürtels auf der innerstädtischen Seite. Dem müsse auch in den Umbauplänen Rechnung getragen werden. Daher schlägt die Initiative auch vor, eine Ampelanlage auf der Inneren Kanalstraße einzurichten, etwa in Höhe des Zugangs auf der Inneren und gegenüber der Telekom-Einfahrt.

All diese Vorschläge sollen nun auf einer von der BV Ehrenfeld beschlossenen Bürger-Infoveranstaltung im Herbst diskutiert werden. Dort soll auch die Verwaltung das überarbeitete Konzept des DSK präsentieren. Aktuell macht Kiel aber eine Sache Sorgen: "Unsere Anwohner-Initiative wird derzeit ohne unser Einverständnis auf der Internetseite der rechtsradikalen "Bürgerbewegung ProKöln" genannt. Wir möchten uns hiermit deutlich von deren politischen Zielen distanzieren! Uns geht es um den Erhalt von Grünflächen, Baumbeständen, öffentlichen Wegen und um eine rechtzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an den weiteren Planungen zur Umgestaltung der Bezirkssportanlage, bei der die Interessen aller Beteiligten - auch die unserer muslimischen Mitbürger - Beachtung finden und in einen Kompromiss münden, der allen Bürgern gerecht wird", stellte Kiel klar.