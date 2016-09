Die Kirche St. Monika wird bald abgerissen

Bilderstöckchen (hub). Die Kirche St. Monika als Ort des Glaubens ist Geschichte. In einer bewegenden Andacht verabschiedeten sich die Gemeindemitglieder von dem Sakralbau und übergaben ihn in den profanen Gebrauch, wie es offiziell heißt.

Das Allerheiligste und ein kleines Kästchen mit Reliquien wurden in einer Prozession zur benachbarten Kapelle der Weißen Väter, Afrikanum, gebracht. Gleichzeitig wurden die Kerzen der Apostellleuchter und des Ewigen Lichtes gelöscht. Für den Altar sucht die Gemeinde "Heiliger Franz von Assisi" noch einen Standort in einer anderen Gemeinde, ansonsten muss er zerstört werden. Die Reliquien (von Saint Matthias Kalemba Mulumba und Zenon von Verona) müssen dem Erzbistum übergeben werden. Im Afrikanum finden künftig auch die Messen am Sonntagabend statt.

Es sei auch eine hohe emotionale Entscheidung, auf den Kirchenort zu verzichten, berichtete Pfarrer Michael Kuhlmann, denn viele hätten in dieser Kirche wichtige Schritte ihres Glaubens vollzogen. Auch sei ein Kirchengebäude ein Bekenntnis zum Glauben. In den Gremien war das Schicksal der Kirche seit acht Jahren besprochen worden, dabei hatte sich die Frage gestellt, ob sich die Investition in das Gebäude lohnen würde, denn immer häufiger gab es Probleme. Die Entscheidung bestand dann schließlich darin, dass das Gebäude abgerissen wird. Auf dem Gelände soll ein neues soziales Zentrum entstehen, dazu vergibt die Kirchengemeinde das Grundstück in Erbpacht an die Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft mbH. Die bisherigen Kooperationspartner Sozialdienst Katholischer Männer (SKM), Sozialdienst Katholischer Frauen (SkF) sowie der Alten- und Krankenpflegeverein Longerich (AKV) sollen in die Entwicklung eingebunden werden. Es sollen ein neuer und erweiterter Kindergarten und bezahlbarer Wohnraum entstehen.