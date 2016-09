Großer Andrang auf der Lichtung

Rath-Heumar (tau). Das inzwischen stadtweit bekannte Waldfest der Löschgruppe Heumar der Freiwilligen Feuerwehr sorgte wieder für großen Zulauf rund um den Festplatz am Rande des Königsforsts.

Zwei Tage verwandelte sich der Festplatz in ein kleines Festivalgelände, auch wenn der offizielle Holzlagerplatz inzwischen zu einer Naturschutzzone gehört. "Wir räumen nach dem Fest penibel auf und verlassen das Gelände erst, wenn wirklich alles sauber ist", betonte André Schröter, stellvertretender Löschgruppenführer. Schon im Vorfeld hatten die Organisatoren viel zu tun: Es musste für Strom, Wasser und Toiletten gesorgt werden. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: 120 Biertischgarnituren, ein großes Festzelt, eine Bühne, eine Hüpfburg sowie das "Kinderland" sorgten für entspanntes Freizeitvergnügen bei kleinen und großen Besuchern. Dabei wäre die langjährige Tradition vor einigen Jahren fast ausgestorben: "Um das Jahr 2000 kam es zu Problemen mit der 'offiziellen' Platznutzung. Eine Reform der Europäischen Union hatte zur Folge, dass wir hier nicht mehr feiern durften", berichtete Schröter. Doch mit viel Unterstützung von Seiten der Kommunalpolitik und einer guten Kooperation mit dem Forstamt wurde eine Lösung gefunden - seither wird an der Lichtung am Königsforst wieder einmal jährlich gefeiert. Gut 3.000 Besucher kamen im Laufe des Wochenendes vorbei, die Bands "De Schädoows" und "Chamäleon" sorgten für musikalische Stimmung. An Tag zwei standen dann die Mitglieder der ortsansässigen Blaskapelle "Blos mer jet" auf der Bühne.