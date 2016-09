Verletzte aus einem Auto gezogen

Weiden (ste). Der Musikraum des Georg-Büchner-Gymnasiums platzte aus allen Nähten. Zum Teil saßen die Leute auf dem Boden, standen an der Seite oder schauten sogar von draußen durchs Fenster herein.

Alle wollten sie die Preisträger des Schülerpreises "Schorsch", Mundartform des Namens Georg, erleben und feiern - und auch schon die Preisträger selbst bildeten eine sehr große Gruppe. Der Preis des Georg-Büchner-Gymnasiums für besondere Leistungen wurde bereits zum siebten Mal verliehen. Aus über 1.300 Schülern, Gruppen und Teams wurden von einer Jury aus Mitschülern, Lehrern und Eltern 30 Nominierte ausgewählt. Der Preis wird in der Regel je dreimal in den Kategorien "Einer für alle", "Junge Künstler", "Sportlich-Sportlich" und "Starke Leistung" verliehen. In letztgenannter Kategorie in diesem Jahr sogar viermal, "da es einfach zu viele herausragende Leistungen" gab, so die Jury.

Nach einer Darbietung des Jugendblasorchesters wurden die Nominierten vorgestellt. Die Verleihung begann anschließend mit der Kategorie "Einer für alle". Dort gewann die Klasse 6b den Preis, da sie der nach Deutschland gekommenen Schülerin "Rama" vorbildlich bei der Integration halfen, so der Eindruck der Jury. Außerdem wurde die AG "Eine-Welt-Laden" ausgezeichnet, die anderen Schülern das Prinzip "Fairer Handel" näherbringt und in den Pausen Waren verkauft, die fair gehandelt wurden. Der dritte Preis in dieser Kategorie ging an Kyroz Rezaie, der in diesem Jahr Abitur gemacht hat und sich "in besonderem Maß für seine Stufe eingesetzt hat".

In der Kategorie "Starke Leistung" gewannen Franziska Gießler und Franziska Küppers, die an der Universität zu Köln eine Vorlesung besucht und die abschließende Klausur mit "gut" bestanden haben. Außerdem wurden die Redakteure der Schülerzeitung "Kiwi" ausgezeichnet, die mit viel Elan "schreiben, malen, zeichnen, layouten, fotografieren" und schulische Veranstaltungen dokumentieren, so die Jury. Die junge Redaktion erhielt bereits den Martin-Gauger-Preis. Den dritten Preis in dieser Kategorie nahm eine Gruppe Jugendlicher entgegen, die am 11. November 2015 Zeugen eines schweren Autounfalls wurden und "vorbildlich erste Hilfe" leisteten. Sie zogen zwei verletzte Personen aus einem brennenden Auto.

Nach einer Pause mit musikalischer Unterhaltung durch den Schulchor ging es weiter mit der Kategorie "Sportlich-sportlich". Hier gab es in diesem Jahr zwei Preisträger. Zum einen Sebastian Kieser, der unter anderem einen zweiten und zwei dritte Plätze bei den Süddeutschen Meisterschaften im Inline-Speedskating erreichte. Ebenfalls einen Schorsch erhielt die Klasse 7e, die das Handballturnier und den Staffellauf bei den Bundesjugendspielen gewann.

In der Kategorie "Junge Künstler" wurde Payam Tashihis Abadi mit dem Schorsch prämiert, da er sich durch ein besonderes Talent im Zeichnen hervorgetan hat, so die Jury. Außerdem gewann Amanda Egge den Preis für ihre "tolle Stimme", die sie bei diversen Konzerten unter Beweis stellte. Den dritten Preis in dieser Kategorie erhielt das Jugendblasorchester für sein Engagement bei der "Entwicklung des musikalischen Schwerpunktes der Schule", so die Laudatorin. Außerdem wurden Carolin Beckmann, Helen Isselhart, Conrad Scheidweiler und Kyell Graf für ihren Einsatz für die Orchester des Georg-Büchner-Gymnasiums geehrt.

Die Preisträger erhielten eine Trophäe, eine Urkunde sowie einen speziell auf die jeweiligen Gewinner abgestimmten Preis. Alle Preisträger wurden zusätzlich mit stürmischem Applaus und lautem Jubel belohnt. Nach einem weiteren Stück des Jugendblasorchesters wurde noch ein "Ehrenschorsch" verliehen. Unter Tränen der Rührung nahm Isabel Grobien-Krause den Preis für ihr herausragendes Engagement in der Schulpflegschaft entgegen und wurde mit stehenden Ovationen geehrt.