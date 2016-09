Jedes Los ein Gewinn

Longerich (cd). Manch Longericher wird sich noch an die Sparkassenfiliale in der Grethenstraße erinnern, vor drei Jahren bekam diese mit der Kindertagesstätte "Grethenwichtel" einen ungewöhnlichen Nachmieter.

Nun feierten die Grethenwichtel mit Kindern, Eltern und Betreuern ein gelungenes Sommerfest. Für die junge Generation hatte das Fest zahlreiche Attraktionen zu bieten: So stattete die Löschgruppe Longerich der Freiwilligen Feuerwehr der Feier einen Besuch ab - und zwar mit einem Einsatzfahrzeug, mit dem die kleinen Feiernden gleich eine Runde durch den Ort drehen durften. Wer es weniger motorisiert und mehr naturverbunden mochte, entschied sich dafür, das Pony zu reiten, das für den Tag zu Gast war. Auch die Tombola war ein voller Erfolg, denn alle Lose wurden verkauft. "Das hat sich auf jeden Fall auch für alle gelohnt, denn für jedes Los gab es auch einen Gewinn", sagte die Leiterin der Kita, Iris Michler-Hans, schmunzelnd. Für sie war es das erste große Fest in der Kindertagesstätte, denn sie hatte die Leitung erst im vergangenen April übernommen. "Ohne die Hilfe der Eltern wäre es nicht so ein schönes Fest geworden", betonte sie.