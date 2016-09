Honiggewinn im kommenden Jahr

Chorweiler (hh). Das zwanzigtausendfache Brummen des Jungbienenvolks auf der Dachterrasse des Marie-Juchacz-Zentrums ist erst beim Annähern an den Bienenstock allmählich zu hören.

"Die Bewohner und die Dachgarten-Paten müssen überhaupt keine Angst haben. Sie können sich hier vollkommen frei wie gewohnt aufhalten und Platz auf den Bänken nehmen. Die Bienen werden ihnen nichts anhaben. Sie fallen überhaupt nicht auf", betont Imkerin Kerstin Kopp. Vor rund vier Monaten hatte Einrichtungsleiter Uwe Berndt die Idee, einem Bienenvolk auf dem Dach des Altenzentrums eine neue Heimat zu geben. "Da wir selbst überhaupt keine Ahnung hatten, haben wir uns an den ersten Vorsitzenden des Kölner Imkervereins, Frank Mann, gewendet. Er gab unsere Anfrage an seine Mitglieder weiter, und schon bald kamen die ersten Angebote", blickt Karl-Heinz Groß, Koordinator der sozialen Betreuung und des Ehrenamts in der Einrichtung, zurück. Parallel wurden auch die Bewohner über das Vorhaben informiert. "Natürlich gab es einige Bedenken, aber unser Bewohnerbeirat war ebenfalls von der Idee überzeugt und konnte skeptische Bewohner, auch dank eines Treffens mit Frau Kopp, überzeugen. Hätte auch nur einer anschließend noch Zweifel gehabt, hätten wir unser Vorhaben natürlich nicht realisiert."

Im Mai stellte Kopp, die nun wöchentlich zur Kontrolle vorbeischaut, ein Jungbienenvolk mit 20.000 Bienen unter besonderer Beobachtung einiger Bewohner aus sicherer Entfernung in eine Ecke des weitläufigen Dachgeschosses und sicherte den Bereich zum Schutz der Bienen und Menschen mit einem Sperrband ab. "Das ist nur eine Schutzmaßnahme. Die Bienen sollen in Ruhe leben können. Sie werden nur dann aggressiv, wenn man ihnen das Einflugsloch in ihren Stock versperrt. Es ist zudem auch keine Schutzkleidung während des Aufenthalts auf dem Dach notwendig," sagt Kerstin Kopp, die vor einigen Jahren einen Vortrag über die Imkerei hörte und nach einer Schulung sowie der Betreuung durch einen Imkerpaten mit großer Begeisterung dabei ist. Inzwischen besitzt sie bereits acht Völker. "Man bekommt einen ganz anderen Bezug zur Natur und zu den Jahreszeiten. Es ist einfach klasse."

Obwohl inzwischen auch Kindertagesstätten, Schulen und Pfarreien ihre eigenen Bienenvölker haben, ist das Marie-Juchacz-Zentrum das erste Kölner Altenheim mit einem eigenen Bienenvolk, dessen Population bis nächstes Jahr voraussichtlich auf die doppelte Größe ansteigen wird. So lange müssen sich die Bewohner auch noch mit der Honigernte gedulden. "Ein erster Honiggewinn wird erst frühestens im kommenden Frühjahr möglich sein. Danach können die Bewohner aber den Honig ihres eigenen Bienenvolks so richtig genießen." Bis dahin müssen sich die Bewohner mit erworbenem Honig aus dem Supermarkt oder vom in wenigen Wochen wieder auf dem Gelände stattfindenden Martinsmarkt begnügen.