Zwei Wochen sorgenfrei

Köln (es). "Wenn man helfen kann, muss man auch mal helfen", findet der Initiator der Aktion "Zwei Wochen keinen Krieg", Dr. Detlef Gysan, vom Kölner Herzzentrum und Senator der Ehrengarde.

30 ukrainischen Waisenkindern im Alter von neun bis 16 Jahren wird ein Ferien-Aufenthalt in Deutschland ermöglicht. Neben elf Ehrengardisten haben sich laut Gysan zahlreiche weitere Sponsoren gemeldet, um den Kindern einen unvergesslichen Aufenthalt zu ermöglichen."Die Kinder sollen hier einfach in Frieden Ferien machen können", betonte Gysan. Neben einem bunten Unterhaltungsprogramm solle es den Kindern aber ebenfalls ermöglicht werden, sich über Berufsmöglichkeiten zu informieren. "Wenn die Kinder hier etwas finden, was sie interessiert, können wir ihnen so eine Lehrstelle in der Ukraine besorgen", so der Ehrengarde Senator

Die ukrainischen Waisenkinder haben ihre Eltern im Krieg verloren und leben größtenteils in Heimen. "Ich möchte den Kindern einfach helfen", formulierte Dr. Detlef Gysan sein Anliegen. Gemeinsam mit Ehrengardisten wie Tom Buhrow vom WDR und Jörg Schmadtke vom 1. FC Köln haben die Kinder besondere Aktivitäten auf ihrem Programm. Dank Dolmetschern könne man sich gut verständigen und den Kindern noch einiges an Informationen und Kultur mit auf den Weg geben. Gemeinsam mit der Privatorganisation "Nova Krajina" wurden die Kinder für die Fahrt ausgesucht und die Reise geplant. Ebenfalls eine Vergabe von Patenschaften sei geplant, verriet der Initiator.