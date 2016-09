Großes, buntes und gemeinsames Fest

Vingst (sf). Dort, wo sich sonst in den Sommerferien Kinder austoben, feierten einen Nachmittag lang Senioren ein großes Sommerfest: Rund 450 Besucher waren auf das HöVi-Land Gelände hinter dem Naturfreibad Vingst gekommen, um auf dem Areal der ökumenischen Ferienfreizeit in geselliger Atmosphäre ein großes Fest zu feiern.

SeniorenNetzwerke, Kirchengemeinden, die Bürgervereinigung Vingst, kfd-Damen verschiedener Stadtteile, der Veedel e.V. und viele weitere Gruppierungen und Institutionen hatten sich zu einem Arbeitskreis zusammengeschlossen, um wieder ein Sommerfest gemeinsam zu organisieren. Die Besucher kamen aus Vingst, Höhenberg, Ostheim, Neubrück sowie Kalk und Humboldt-Gremberg. Ein vom Veedel e.V. organisierter Fahrdienst holte sie je nach Bedarf von verschiedenen Senioren-Einrichtungen in den umliegenden Stadtteilen ab und brachte sie kostenlos zum HöVi-Gelände. Etwa die Hälfte aller Besucher nahm diesen Service in Anspruch.

Das HöVi-Land-Gelände erwies sich wieder als idealer Veranstaltungsort für das Sommerfest und ist sowohl bei den Senioren als auch bei den Organisatoren sehr beliebt: "Wir können hier all das, was HöVi-Land bietet, mit nutzen", sagt Seniorenvertreter Martin Theisohn. Im großen Zelt wurde beispielsweise eine Caféteria eingerichtet; auch die große Bühne konnte mit genutzt werden. Auf dieser wurde den Senioren ein abwechslungsreiches Programm geboten: Die Tanzgruppe Welker von der evangelischen Kirchengemeinde Rath/ Heumar zeigte Folklore-Tänze, der Chor der Fründe der Akademie für uns kölsch Sproch sorgte mit kölschen Liedern für Stimmung und die Garten Singers traten gemeinsam mit dem Trommler Niklas Geschwill auf. Ein besonderes Highlight war der Auftritt von Ludwig Sebus.

Erstmals in der Geschichte des Senioren-Sommerfestes gab es auch eine von der Kita St. Elisabeth, dem Paul-Schwellenbach-Haus und dem Veedel e.V. organisierte Tombola, bei der über 400 Gewinne auf die Senioren warteten, inklusive einem Fahrrad als Hauptgewinn.