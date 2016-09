Ferienspaß am Wunschtor

Ostheim (tp). Die Sommerferien sind die Zeit der Ferienspielaktionen. So bot der Verein Veedel e.V. den Ferienspaß im Veedel in der OT am Wunschtor an. Das Ganze begann mit einem Mädchentag.

Dann ging es zu einem Ausflug in das Bubenheimer Spieleland in Nörvenich. Weitere Ausflüge gingen in den Tierpark im Stadtwald, in den Rheinpark und in den Zoo. Ein Wasserspieltag, eine Übernachtung in Indianertipis und ein Fußballturnier komplettierten die Ferienspielaktion. Der Ferienspaß im Veedel fand in Kooperation mit der Flüchtlingsunterkunft am Hardtgenbuscher Kirchweg statt. Täglich holte man die Flüchtlingskinder in der Unterkunft ab und brachte sie abends wieder zurück. Neben dem Spaß, den die Flüchtlingskinder dabei hatten, fördert eine solche Initiative natürlich auch die Integration. Die OT am Wunschtor ist in der Gernsheimer Straße eine wichtige Einrichtung, die Kindern und Jugendlichen einen Raum bietet, sich zu entfalten. Umso mehr ist es zu begrüßen, dass die OT am Wunschtor den Ferienspaß im Veedel angeboten hat, denn die Kinder in der Siedlung an der Gernsheimer Straße können in den Sommerferien meist nicht in den Urlaub fahren. Der Ferienspaß bot solchen Kindern die Möglichkeit, in den Ferien trotzdem etwas tolles zu erleben.