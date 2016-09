Heiße Jagd auf schwarze Scheiben

Rodenkirchen (off). Die Biathlon auf Schalke-Tour hatte Station zum "Tag des Sports" auf dem Maternusplatz gemacht. Ziel des Wettbewerbs ist es, den Wintersport-Zweikämpfern im Schießen und Skilanglauf nachzueifern.

Als Gewinn lockten Karten für den Kampf der internationalen Biathlon-Stars in der Gelsenkirchener Veltins-Arena im Dezember. Nach 20 Etappen im Jahr 2015 ist die Tour des kleinen Biathlons für Jedermann auf 40 Etappen in Deutschland ausgeweitet worden. Die 15. Etappe fand in Rodenkirchen ihren Platz anlässlich des "Tags des Sports", den Aktionsgemeinschaft und Turnverein gemeinsam ausrichteten. 45 Teilnehmer gingen in den zweiminütigen Wettkampf. Nach einem 400 Meter-Cardio-Skilanglauf mussten die fünf Scheiben im Stehendschießen mit dem Lasergewehr getroffen werden. "Bei uns gewinnt der bessere Schütze", erklärte Projektleiter Martin Bremer von der Agentur inMOTION. Bei fünf Treffern von fünf Schüssen entscheidet schließlich die bessere Zeit. Safa Ergin lag mit 2.10 Minuten vor Patrick Neuhaus (2.22 Minuten) und Björn Koch (2.25 Minuten). Allerdings fand der Wettbewerb auch auf technischer Seite mit Rodenkirchener Beteiligung statt. Die ThoraxTrainer, auf denen in Doppelstocktechnik der Langlauf absolviert wird, werden in Deutschland von der Firma CARDIOfitness, mit Sitz in Rodenkirchen, vertrieben.