Kessler erleidet Außenbandriss im Knie

Sven Müller wird in der ersten Pokalrunde für die Profis spielen.

Thomas Kessler wird dem 1. FC Köln in den kommenden Wochen fehlen.

Der 1. FC Köln muss einige Wochen auf Torhüter Thomas Kessler verzichten. Der Keeper zog sich beim Testspiel gegen den spanischen Erstligisten SD Eibar (2:0) am Donnerstag in Kitzbühel einen Außenbandriss im linken Knie zu.

Das teilte der FC nach medizinischen Untersuchungen am Sonntag mit. Kessler muss nicht operiert werden, zur Schonung wurde ihm aber eine Schiene angepasst. Wie die Kölner weiter mitteilten, planen sie keine Nachverpflichtung eines Torhüters. Allerdings steht derzeit in Sven Müller nur ein Schlussmann aus dem Profikader zur Verfügung, weil Timo Horn mit der deutschen Mannschaft bei den Olympischen Spielen in Brasilien weilt. (red/dpa)