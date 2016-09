Bergische Vertretung

Lindenthal (off). Als Urlaubsvertretung ist die Schottische Hochlandrindkuh Lilly vom Bergischen Land in den Lindenthaler Tierpark gekommen. Dort leistet die Leihkuh als Ersatz für Mariechen der Leitkuh Lotta Gesellschaft. Mariechen, Patentier des Stammtischs "Grün Gelb" der Ehrengarde der Stadt Köln, befindet sich nämlich auf romantischem Liebesurlaub bei einem Züchter in der Nähe von Lohmar.

Nachdem Mariechens Mutter Trulli im Frühjahr verstorben ist, war jetzt ein Tausch nötig, damit Lotta nicht allein in Köln zurückblieb. "Die Kuh ist von Natur aus ein Herdentier", erklärt der Vorsitzende vom Förderverein des Tierparks Heribert Resch. Im Tierpark hofft man im kommenden Jahr dann auf möglichst weiblichen Nachwuchs, damit wieder drei Hochlandrinder auf den Wiesen weiden. Erfolgreich war man gerade beim Damwild, das sich in diesem Jahr um fünf Kälber vergrößerte.