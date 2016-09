Rodenkirchen (off). Der Kanu Club Grün-Gelb hat seine Flotte erweitert. Der Verein hat einen neuen Bus für seine Wanderfahrten in Dienst gestellt. Jahrelang hat der Verein auf die Anschaffung des Ford Transit Custom gespart. Einen großen Anteil daran hatte die Sparkasse KölnBonn.

Angela Langen, Bereichsleiterin Privatkunden Köln West, übergab einen symbolischen Scheck für das Fahrzeug in Höhe von 7.500 Euro. Das Geld stammt aus dem Zweckertrag der Prämiensparlotterie der Sparkasse. "So sehr Kanu-Sportler das Wasser und ihren Sport lieben, so sehr benötigen sie für ihre Touren geeignete Fahrzeuge zu Lande", erklärte Angela Langen.

Die Jungfernfahrten hat der Bus bereits absolviert, in die Niederlande und zum Fluss Lesse in Belgien. Vom Vereinsgelände im Weißer Rheinbogen begibt sich der Kanu Club Grün-Gelb fast jedes Wochenende in der Saison auf Wandertour.