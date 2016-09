Mixed Volleyballer sind Westdeutscher Meister

Weiden (red). Die Mixed Volleyballmannschaft der Weidener Sportfreunde wurde nach vier Vizemeisterschaften in den letzten acht Jahren erstmalig Westdeutscher Meister.

Qualifiziert hatte sich das Team von Spielertrainer Thomas Block-Schmitz durch den Meisterschaftsgewinn in der Oberliga Rheinland, der höchsten Mixed Spielklasse.

Hier gelang es der Mannschaft, in der abgelaufenen Saison mit der in der Historie des Westdeutschen Volleyballverbandes einmaligen Ligabilanz von 42:1 gewonnenen Sätzen den Titel zu erringen.

Dabei hatte es zu Beginn des Tages auf den Westdeutschen Meisterschaften im niederrheinischen Geldern noch nicht nach einem Titelgewinn ausgesehen. Spekulierten die Weidener Sportfreunde doch darauf, dass sie sich wohlmöglich auch als wenigstens Drittplazierte für die Norddeutschen Meisterschaften Anfang Oktober in Düsseldorf qualifizieren könnten, wenn der hierfür bereits qualifizierte amtierende Deutsche Meister VC Alsterwasser Düsseldorf, besetzt mit einer Mehrzahl an ehemaligen National- und Bundesligaspielern, ins Finale einziehen würde.

Bereits im ersten Vorrundenspiel zeichnete sich jedoch ab, dass Düsseldorf den Weidenern diesen Gefallen wohl nicht tun würde. Vielmehr musste der Finaleinzug aus eigener Kraft geschafft werden, um die Qualifikation zu erreichen. Im Finale wartete dann - wie so oft in den letzten Jahren - der Liga-Dauerkonkurrent aus der heimischen Domstadt. Der Kölner Turnerbund 1843. Amtierender Norddeutscher Vizemeister, vierter der letzten Deutschen Meisterschaften. Beide Male im Ligaaufeinandertreffen der abgelaufenen Saison von den Weidener Sportfreunden deutlich bezwungen.

Nach der bravourösen Saison und den gezeigten Leistungen in der Endrunde spürte jeder: Heute ist alles möglich. Mit der heftigen und lautstarken Unterstützung von der gut besetzten Weidener Bank startete das Team mit Susan Salamon (PaSch Marzahn Berlin) und Ilga Schneider (Bonner TV) furios ins Finale und "katzte" akrobatisch die vom Gegner mit Wucht vorgetragenen Angriffe, so dass es lautstark "Abwehrkatze, Abwehrkatze, Hey, Hey" durch die Halle schallte. Hatte man im Training immer wieder Angriffskombinationen, Schnell- und Hinterfeldangriffe trainiert, so sollte sich dies auszahlen. Immer wieder schlug der Ball heftig im gegnerischen Feld ein, wobei der gegnerische Block ein ums andere Mal angesichts der Schnelligkeit der Bälle desorientiert zum Zuschauer mutierte. So sollte der letzte Ball des Spiels denn auch ein erfolgreicher verwandelter "Zwei-Meter-Schuss" zum 25:15; 25:17 sein, nach dem der Jubel auf Seiten der Weidener keine Grenzen mehr finden wollte und sich alle erschöpft, aber überglücklich in den Armen lagen.

So erkannte auch der Trainer der unterlegenen Mannschaft an: "Heute hat die mit Abstand beste Mannschaft absolut verdient den Titel gewonnen." Bei all der Euphorie wäre fast noch in Vergessenheit geraten, dass die Weidener Sportfreunde in der Saison noch Pokalsieger geworden sind. Abgerundet wird das erfolgreiche Jahr des Vereins durch den Aufstieg der zweiten Mixedmannschaft in die zweithöchste Spielklasse der Verbandsliga Rheinland.