Zur Zwei-Tage-Party!

Ehrenfeld (red/ off). Fast ein Vierteljahrhundert ist es nun her, als sich die Interessengemeinschaft Ehrenfeld e.V. zusammen mit Wilhelm von der Gathen entschloss, das erste große Straßenfest auf der Venloer Straße zu inszenieren.



Im Juli hat die Interessengemeinschaft auch einen neuen Vorstand unter der neuen Vorsitzenden Christel Fassbender-Nüsperling gewählt. Am Straßenfest jedoch soll sich in diesem Jahr nichts ändern.

So präsentieren sich in diesem Jahr nun zum 23. Mal die Ehrenfelder Geschäftsleute, Unternehmen und Institutionen, Vereine und Parteien sowie eine bunte Mischung externer Händler mit Verkaufsständen und Karussells auf dem traditionellen Fest, welches von Beginn an in Fritz Schramma, den heutigen Schirmherrn, einen engagierten Unterstützer fand.

Das Straßenfest auf der Venloer Straße findet am 13. August von 14 bis 22 Uhr und am 14. August von 11 bis 22 Uhr statt. Die Besucher kommen zum Feiern, aber auch zum Shoppen. Ob Schnäppchenjäger oder Musikfan, ob Gourmet, Partylöwe oder Autofan, das Angebot an Artikeln und Möglichkeiten bleibt vielseitig. Wenn die Venloer Straße feiert, dann sind auch die dort ansässigen Geschäfte mit von der Partie. Sie präsentieren sich, ihre Leistungsfähigkeit und ihr Sortiment. Der gesamte Veranstaltungsbereich wird ab Freitag, 12. August, ab 18 Uhr gesperrt. Für die Venloer Straße wird eine Vollsperrung von der Franz-Geuer-Straße bis zum Ehrenfeldgürtel eingerichtet.

Zum Ehrenfelder Straßenfest gehört Musik. Und da die "Festmeile" so lang ist, gibt es gleich vier Bühnen. Auf der Haupt-Bühne auf dem Barthonia-Gelände sorgen The Big Live, 5Jraad, Alpenkölsch und die Vajabunde für beste Stimmung. Für ein sehr attraktives Programm steht auch die Szenekneipe "Qlosterstüffje" mit der eigenen Live-Bühne vor der Haustür. Alternativ zum "straßenfesttypischen" Schlager- und Mundartprogramm werden hier über zwölf verschiedene Bands und Künstler Rock, Punk, kölschen Soul, Rockabilly und psychedelische Töne zu Gehör bringen.