Bergheimerin siegt beim Kunstpreis

Ehrenfeld (off). Sabrina Falkenberg ist zwar erst 17 Jahre alt, aber bereits eine erfahrene Künstlerin. Die Bergheimerin hat den 15. Ehrenfelder Kunstpreis gewonnen.

Mit einem Porträt des Internetvideoproduzenten "Dner" hat Falkenberg neben 1.000 Euro Preisgeld tausendfach die Platzierung auf dem Plakat zum Venloer Straßenfest gewonnen. Das Porträt des "Youtubers" orientiert sich am Popart-Stil. "Es ist Teil einer Serie über meine Generation", so die Künstlerin.

Der zweite Platz mit einer Preissumme von 350 Euro wurde der Kölner Künstlerin Leo Löhr von der Jury aus der Interessengemeinschaft Ehrenfeld und dem Kunstverein Kultur Köln 30 zugesprochen. Den dritten Platz belegte Anka Karadzhinska, ebenso aus Köln.

Zurzeit besucht Sabrina Falkenberg noch das Richard-Riemerschmid-Berufskolleg in Köln, Fachoberschule für Gestaltung. Sabrina Falkenberg strebt nach ihrem Abitur ein Kunststudium an. Mehrfach hat sie bereits ihre Werke ausgestellt. Im kommenden Jahr wird sie mit einer Ausstellung im Bezirksrathaus nach Ehrenfeld zurückkehren. Ganz bescheiden erklärte sie nach dem Gewinn des Ehrenfelder Kunstpreises zur Verwendung des Preisgeldes: "Ich wollte mir ein bisschen Material kaufen." An Ehrenfeld schätzt sie, dass es nicht so hektisch sei wie in anderen Kölner Stadtteilen.