Fantastisches Fest

Deutz (sf). "Wir sind super zufrieden." Diese positive Bilanz zog Daniel Wolf von der IG Deutz bereits am ersten Tag des Deutzer Familienfestes, und auch am zweiten Festtag strömten Tausende Besucher auf die 500 Meter lange Festmeile auf der Deutzer Freiheit.

Das Familienfest machte seinem Namen alle Ehre: Die neue Kinderlandschaft mit 40 Attraktionen kam bei den kleinen Besuchern sehr gut an. Bügelperlen basteln zählte zu den besonders beliebten Kreativangeboten. Mehrere Tausend Laufkarten hatten die Organisatoren an die Kinder vergeben, die an den einzelnen Stationen Stempel sammeln und eine große Kindertüte mit Überraschungen abholen konnten. Auch für Erwachsene gab es viel zu entdecken an den zahlreichen Ständen. Auf den beiden Bühnen am Gotenring und an St. Heribert sorgten Live-Bands für Stimmung. Beim verkaufsoffenen Sonntag gab es zudem viele Sonderaktionen zu entdecken.