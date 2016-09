Privathaus als Büro-Kulisse

Auweiler (hh). "Bitte streifen Sie sich ordentlich die Schuhe ab und berühren anschließend nichts von der Einrichtung. Sie betreten eine Filmkulisse." Herbert Schwering, Produzent der Kölner "Coin Film GmbH", war darauf bedacht, dass nicht noch weitere Zeit verloren geht.

"Unser Zeitplan ist mit zwei Drehtagen vor Ort sehr eng, und wir hängen schon ein wenig." Ein Privathaus in der Bonhoefferstraße diente als Drehort für den Film "Fühlen Sie sich manchmal ausgebrannt und leer?" mit den Schauspielern Lina Beckmann, Charly Hübner und Benno Fürmann in den Hauptrollen, der im kommenden Jahr in die Kinos kommen wird. "Hier in Auweiler drehen wir die Szenen, die im Büro von Leopold, gespielt von Fürmann, stattfinden. Aber auch in Müngersdorf und Bayenthal wurden einige Filmszenen mit Innen- und Außenaufnahmen aufgezeichnet", sagt Regisseurin Lola Randl.

Das Haus in Auweiler sei dem Filmproduktionsteam bei ihren regelmäßigen Rundfahrten und Begehungen aufgrund seiner ansprechenden Optik ins Auge gefallen. "Viele Wohnungs- oder Hauseigentümer melden sich selbst bei sogenannten Location-Scouts. Hier wurde der Besitzer jedoch persönlich angesprochen", betont Schwering. Die skurrile Komödie, deren Titel zunächst ein Arbeitstitel ist, erzählt die Geschichte von Luisa (Lina Beckmann), die eines Morgens neben ihrem eigenen Ich aufwacht. Ihr Alter Ego lebt als "Ann" die Bedürfnisse aus, die Luisa mit Macht aus ihrem Leben mit Karriere, Ehe und Affäre verdrängt hat, beispielsweise Süßigkeiten und Chips in rauen Mengen und traute Zweisamkeit mit Ehemann Richard (Charly Hübner). Luisa nutzt hingegen ihr zweites Ich, um unbemerkt mit ihrem Geliebten Leopold, pikanterweise Richards Chef, zusammen zu ziehen. Ein Gefühlschaos aller Beteiligten ist vorprogrammiert. "Ich habe beim Lesen des Drehbuchs mehrmals laut lachen müssen. Das passiert mir sonst eher selten", gab Fürmann offen zu. Dr. Barbara Buhl, Leiterin der WDR-Programmgruppe "Fernsehfilm und Kino", zeigte sich erfreut über die gute Auswahl der Schauspieler. "Fürmann und Hübner sowie Beckmann in ihrer Doppelrolle sind eine absolute Traumbesetzung. Sie leben ihre Figuren und nehmen sie sehr ernst."

Der Film ist eine Produktion der "Coin Film GmbH" in Koproduktion mit der niederländischen "Circe Films B.V.", dem WDR sowie dem Sender ARTE und wird unter anderem von der Film- und Medienstiftung NRW gefördert.