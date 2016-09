Trashman findet ein neues Zuhause

Ehrenfeld (ew). Im Foyer der Abfallwirtschaftsbetriebe Köln (AWB) steht nun ein Trashman des Kölner Aktionskünstlers HA Schult. Mit dem Kauf des Kunstwerks unterstützt der AWB den Verein "kunst hilft geben", der im Jahr 2016 sein Projekt "CASA-COLONIA" umsetzen möchte.

HA Schult übergab nach dem Auspacken des Cola-Dosen-Mannes ein Echtheits-Zertifikat an Peter Mooren, Sprecher der AWB-Geschäftsführung. HA Schult sagt: "Es ist schon passiert, dass die Fälschungen teurer verkauft wurden als meine Originale!"

In dem Haus der "CASA-COLONIA" soll ehemaligen Obdachlosen, in Not geratenen Familien, Künstlern oder Studenten ein menschenwürdiges Dach über dem Kopf ermöglicht werden. "Wir brauchen nur noch ein Grundstück und ein paar Unterstützer wie die AWB", freut sich Dirk Kästel, der Vorsitzende des Vereins "kunst hilft geben für Arme und Wohnungslose in Köln".

Um das Projekt zu unterstützen, stiftete HA Schult 20 seiner 1.000 Trash People. Diese verkauft er für jeweils 5.000 Euro, anstatt der eigentlichen 8.000 Euro, und spendet den Erlös restlos an "kunst hilft geben". Der 1,80 Meter große Trashman im Foyer der AWB trägt die Nummer 716 und besteht aus alten Getränkedosen, die bereits Rost angesetzt haben. Er stand bereits auf dem Roten Platz in Moskau, auf der Chinesischen Mauer und 2006 auf dem Roncalli-Platz in Köln. Seit 1996 reist HA Schult um die Welt mit seinen Trash People, um auf die Umweltverschmutzung aufmerksam zu machen. Besonders ärgert sich der Aktionskünstlers über die Vermüllung rund um den Kölner Dom.