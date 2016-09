Protest gegen die Gentrifizierung

Innenstadt (es). "Hilfe, mein Veedel hat Gentrifizierung" - lautete das Motto der politischen Straßentheater-Inszenierung, welche direkt vor der Brache des Karthäuserwall 14 aufgeführt wurde.

Mit dem Untertitel "Der Hüstenanfall" sollte kritisch und ironisch die Vorgehensweise der Hüsten Gewerbepark GmbH betrachtet werden, die als neue Eigentümer der zuvor dort lebenden Familie kündigte. In einem rund 30-minütigen Stück brachten die Laiendarsteller ein unterhaltsames Stück auf die Bühne, das allen Altersklassen ihre Botschaft überbrachte: Wohnraum für alle und vor allem Häuser denen, die drin wohnen".

Der Student Daniel Setz hatte die Inszenierung mitorganisiert und ebenfalls Teile des Drehbuchs verfasst: "Da wir aber nur ein grobes Manuskript hatten, hat sich vieles auch beim Spielen selbst ergeben", erzählte der 25-Jährige. Innerhalb weniger Monate und mit rund 20 Personen, von denen sieben auf der Bühne in unterschiedliche Rollen schlüpften, wurde das Projekt realisiert. "Wir möchten den Leuten einfach zeigen, was mit diesem Haus passiert ist." Für die mehr als 100 Besucher war ersichtlich, dass sich am Kartäuserwall seit dem Abriss vergangenen Jahres noch nicht viel getan hatte.

Lediglich das Haus wurde abgerissen. In Szenen wurde der Verlauf der vergangenen Monate dargestellt: Die unglückliche Familie, die ihr Haus verlassen muss und gegen die Vorgehensweise der neuen Eigentümer klagt, anschließend der verlorene Gerichtsprozess und die Hausbesetzung. In der Abschlussszene wird die Räumung des Hauses durch die Polizei gezeigt und laut Setz klar darauf hingewiesen: "Es werden immer mehr Häuser verkauft und anschließend die Mieten erhöht. Gegen solche Umstände muss man vorgehen."Auch in Zukunft seien weitere Projekte geplant, um auf das Vorgehen und die Gentrifizierung aufmerksam zu machen.