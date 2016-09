Jubiläum in Hohenlind

Lindenthal (red). Am Morgen um 07.56 Uhr war es so weit: Die kleine Maya kam am 3. August als das 1.000. Baby des Jahres im St. Elisabeth-Krankenhaus Köln-Hohenlind zur Welt.

Die Eltern, Luisa Sehlleier und Ingmar Link, freuen sich über die Geburt ihres ersten Kindes. Ihre kleine Tochter war bei der Geburt 3.300 Gramm schwer und 48 Zentimeter groß. Horst Kugelmeier, Geschäftsführer des St. Elisabeth-Krankenhauses Köln-Hohenlind, gratulierte den frischgebackenen Eltern zur Geburt des "Jubiläums-Babys" mit einem Blumenstrauß. Die Geburtsklinik des St. Elisabeth-Krankenhauses verzeichnet jährlich mehr als 1.600 Geburten.